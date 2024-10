Férfi kézi klub-vb: a Veszprém először vagy a Magdeburg negyedszer

Talán még soha nem rendeztek Veszprém–Barcelona férfi kézilabdamérkőzést ötszáz néző előtt, Egyiptomban azonban ez is megtörtént. A sportág szuperrangadója normális esetben az ötezres Veszprém Arénát, a hétezres Palau Blaugranát és a húszezres kölni Lanxess Arenát is simán megtölti, de az alacsony nézőszám továbbra is a klubvilágbajnokság egyik nagy hátránya az európai kupasorozatokkal szemben, ami az óriási pénzdíjazás ellenére is erősen beárazza a torna presztízsét.

Ennek ellenére Xavi Pascual együttese eddig minden szempontból jól járt a tornával, nemcsak azért, mert a spanyol edző jelenlegi csapata óriási csatában legyőzte a korábbit, hanem azért is, mert a Sporting elleni múlt heti Bajnokok Ligája-vereség után kellett valami, ami nemcsak a veszprémi játékosokat lendíti át a kisebb hullámvölgyön, de visszaállítja az Építők renoméját is, márpedig a Barca elleni győzelemnél nincs jobb gyógyír.

Még akkor sem, ha erre nem a Bajnokok Ligájában, hanem a klub-vb elődöntőjében került sor, ugyanis a katalánok minden meccset komolyan vesznek, ráadásul senki sem nyerte meg annyiszor ezt a kiírást, mint ők (ötször), és a rekordbajnokot búcsúztatni mindig nagy fegyvertény.

A klubvilágbajnokság 1997 óta íródó története során csak második alkalommal részt vevő Veszprém 2015-ben is bejutott a döntőbe, akkor is egy német csapattal találkozott, és hosszabbításban egy góllal a Füchse Berlin bizonyult jobbnak. A Nedim Remili jobbátlövő-csapatkapitány vezette magyar bajnok ezúttal mindenképpen szeretné elhódítani és Veszprémbe vinni a trófeát.

„Pascual a kézilabda tudósa, ennyi idő alatt is sokat tanultam tőle, nagyon jól ismeri ezt a játékot, és alkalmazkodik a játékosaihoz. De a legfőbb tulajdonsága az elkötelezettség és az odaadás, amit a játékba fektet – mondta az edzőjéről Remili. – Én is ugyanilyen szenvedélyes vagyok, mindent beleadok a pályán, ami neki is köszönhető. Remélem, hosszú és csodálatos út áll előttünk.”

A harmadvirágzását élő, Bennet Wiegert vezette Magdeburggal az elmúlt években négyszer csapott össze az Építők, és csak egy meccset tudott megnyerni, egyszer döntetlen született, kétszer a németek nyertek. Egyébként a keletnémet klub az elmúlt három évben kétszer a világ legnehezebb bajnokságának tartott Bundesliga élén végzett (2022, 2024), egyszer-egyszer elhódította a Német Kupát (2024) és a Bajnokok Ligája-trófeát (2023).

A német bajnokcsapat nem játszott jól az elődöntőben a hazai közönség előtt szereplő Al-Ahli ellen, csak az utolsó tíz percben fordított, így 2021, 2022 és 2023 után sorozatban negyedszer jutott be a fináléba. És mivel eddig mindig győzött, az első együttes lehet, amely egymás után négyszer nyeri meg a klub-vb-t.

De nemcsak a csapatok, Xavi Pascual is sporttörténelmet írhat: ha a magyar bajnokkal is győz, első edzőként két csapattal is arannyal távozik a viadalról, ráadásul a Barca 2013 és 2019 között az ő irányításával diadalmaskodott, így hatodszor nyerne klub-vb-t, amire ugyancsak senki sem volt még képes.

VÉLEMÉNY Jehja EL-DERA, a Veszprém balátlövő-irányítója: – A Barca elleni csaták mindig tele vannak érzelmekkel, harccal és szenvedéssel. Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy egy fájó BL-vereség után megmutattuk, mire vagyunk képesek. Végig jól játszottunk, kitettük a szívünket is a pályára, és jött vele az eredmény. De van még egy lépés, a Magdeburg ellen semmivel nem lesz könnyebb. A Barcával szemben csak ilyen hozzáállással lehetett nyerni, és a döntőben is csak így lehet, de azért jöttünk, hogy megnyerjük a tornát, hogy büszkék lehessünk magunkra, a szurkolók pedig ránk.

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

Az 5–9. helyért

10.00: Al-Halidzs (szaúdi)–Sydney (ausztrál) (Tv: Sport1)

13.00: Taubaté (brazil)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

A 3. helyért

16.00: Al-Ahli (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

Döntő

19.00: Veszprém–Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges közvetítés az NSO-n!