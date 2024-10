Drámai végjáték, három másodperccel a vége előtt dobott góllal nyert a Kielce a Kolstad otthonában

A Kolstad és a Kielce meccse elképesztő végjátékot hozott. A vendég lengyelek 32–31-es vezettek, amikor hét másodperccel a vége előtt Simen Ulstad Lyse révén a norvég csapat egyenlített. Ám mégsem döntetlen lett a vége. Ugyanis a hátralévő pár másodperc is elég volt Arcjom Karaljoknak, hogy betaláljon a hazaiak kapujába! A fehérorosz a végső dudaszó előtt három másodperccel dobta be a Kielce győzelmet jelentő gólját… Arkadiusz Moryto és Dylan Nahi is nyolc góllal segítette a lengyeleket, míg a Kolstadnál Simon Jeppsson és a már említett Lyse is ennyit termelt.

Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti a szünetben még vezetett három góllal a PSG otthonában, ám a második félidőt a francia együttes hat góllal megnyerte, így a mérkőzést is hárommal. Rosta négyszer talált a kapuba.

A Wisla Plock meggyőző különbséggel győzött az Eurofarm Peliszter ellen. Szita Zoltán három gólt szerzett, míg a sérült Fazekas Gergő ezúttal nem volt a meccskeretben.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Veszprém HC–Fredericia HK (dán) 34–32 (16–12)

PSG (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 35–32 (16–19)

Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német) 35–33 (21–19)

Wisla Plock (lengyel)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 26–18 (13–11)

A CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Sporting 5 4 1 – 169–135 +34 9 2. VESZPRÉM 5 4 – 1 173–154 +19 8 3. PSG 5 4 – 1 156–155 +1 8 4. Füchse Berlin 5 3 – 2 157–145 +12 6 5. Dinamo Bucuresti 5 3 – 2 155–150 +5 6 6. Plock 5 1 – 4 128–129 –1 2 7. Peliszter 5 – 1 4 118–145 –27 1 8. Fredericia 5 – – 5 141–184 –43 0

B-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel) 32–33 (17–17)