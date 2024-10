A Szeged remek játékkal, öt év után nyert Zágrábban

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

RK Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged 30–35 (12–19)

Zágráb, 8211 néző. V: Hansen, Madsen (dánok)

ZAGREB: Mandic – Glavas 4, KLARICA 7, Srna 1, Gojun 1, Kavcic 3, Gyibirov 3. Csere: Grbavac (kapus), Kosz, Trivkovic, BELJAVSZKIJ 9 (4), Walczak 1, Pavlovic, Svrznjak 1. Edző: Andrija Nikolic

SZEGED: THULIN – SOSTARIC 10 (4), Röd 4, Kukics 1, BÁNHIDI 5, Mackovsek 3, Frimmel 1. Csere: Mikler R. (kapus), Toto 1, SMÁRASON 2, Bodó 2, Kalaras 1, Jelinic 2, Garciandia 2, Bogojevic 1. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. p.: 1–4. 8. p.: 4–4. 14. p.: 8–8. 22. p.: 8–14. 27. p.: 10–17. 37. p.: 16–19. 41. p.: 17–22. 45. p.: 21–24. 48. p.: 22–28. 55. p.: 26–33. Kiállítások: 6, ill. – perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4

OTTHON NAGYON JÓK, IDEGENBEN KEVÉSBÉ – ez a közmegegyezés a kétszeres BL-győztes horvát RK Zagrebbel kapcsolatban. A nagy múltú együttes a 2010-es évek második felében már-már csak vegetált, de az elmúlt pár évben ismét új élet költözött belé. Tavaly az Arena Zagreb ismét erőddé vált, csak a THW Kiel tudta legyőzni a zágrábiakat azok otthonában, ahol többek között a Szeged is fejet hajtott.

Azonban a nyári átalakulások a Tisza partján is jól sültek el, ezt a szerdai első félidő második periódusában is megtapasztalhattuk. Addig a hazaiak jól tartották magukat, Matej Mandicnak a védéseiből indultak, és amíg a Szeged visszarendeződése nem hangolódott össze, még a 38 éves Jakov Gojun is be tudott találni gyors akció végén (7–6). Aztán Tobias Thulin is elkezdett egyre többet találkozni a labdával, az 1200. BL-góljához közeledő Tibur Gyibirovot ritkán bizonytalanítják el annyira, mint amennyire a svéd kapus tette. 8–8 után hat vendéggól érkezett válasz nélkül, a mieink nyolc és fél percen keresztül nem kaptak gólt. Janus Smárason kiválóan irányította a támadásokat, Mario Sostaric pedig nem kegyelmezett a befejezéseknél. A szünetben 19–12-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző.

A térfélcserét követően majdnem hét percet kellett várni az első szegedi találatra. Ehhez elő kellett venni a hét mezőnyjátékossal való támadójátékot, a rossz időszaknak Röd gólja vetett véget, a Zágráb háromnál közelebb nem tudott visszajönni. A hármas védők ezúttal is elképesztő munkát végeztek, ha pedig valakit megvertek egy az egyben, akkor rendre jött a besegítés. Gleb Kalaras és Borut Mackovsek uralta a belső területeket, csak Luka Lovre Klarica talált helyet közöttük (21–25). Nem volt benne a fordulat a meccs képében, Smárason oktatófilmbe illő megoldásokkal rukkolt elő. Andrija Nikolic a 46. percben időt kért, ami után a labda Imanol Garciandia kezében landolt. A jobbátlövő élt is az üres kapu által kínálkozó lehetőséggel, így ismét hat gól volt a két csapat között.

Az elmúlt másfél évben elképesztő formában lévő Sostaric átvette a vezetést a BL-góllövőlistán, Bodó pedig varázslatos passzal szolgálta ki Garciandiát (26–32). Gyibirovon mintha átok ült volna ezen az estén, a negyedik helyzetét is kihagyta, amit Bánhidi Bence azonnal megbüntetett. A végjátékban már nem kellett izgulni, ami a magyar csapat legnagyobb dicsérete.

A Szeged 35–30-ra győzött Zágrábban, amivel megerősítette második helyét a csoportban, és elvette a horvátok 13 hónapon át tartó hazai BL-veretlenségét. Egy hét múlva még nehezebbnek ígérkező túra vár Michael Apelgren együttesére, a dán Aalborg teljesen más stílust képvisel, mint a most felülmúlt ellenfél.