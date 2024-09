Skandináv hidegvér Szegeden – új útra lépett a csapat

A magabiztos kisugárzású, mégis szerény játékosok általában olyan érzést keltenek az emberben, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy a legmagasabb szinten végzik a munkájukat. Ez a fajta – az északi emberekre jellemző – nyugalom lehet az, ami a Szegedet nagyon magasra emelheti az új érában.

Az ötszörös magyar bajnok, hétszeres Magyar Kupa-győztes klubnál a 2000-es évek balkáni és a 2010-es évek spanyolos arculata után egy harmadik utat is kipróbálnak. Az egyaránt svéd vezetőedző Michael Apelgren és a Tisza partjára segédedzőként visszatérő Jonas Källman már első idényében négy északi kézilabdázóval számolhat (a svéd Tobias Thulin és William Bogojevic, az izlandi Janus Smárason, valamint a norvég Magnus Röd), jövő nyáron pedig érkezik a svéd irányítóklasszis Jim Gottfridsson is.

„Azután, hogy tavaly Flensburgból hazamentem a Kolstadhoz, ám nem úgy alakultak a klub dolgai, ahogyan azt felvázolták; kijelenthetjük, különös az út, ahogyan Szegedre kerültem” – mondta Magnus Röd, a Szeged jobbátlövője a Nemzeti Sportnak.

A 27 éves kézilabdázó dolgát az elmúlt években sérülések nehezítették, de új állomáshelyén százszázalékos állapotban vághat bele élete egyik legnagyobb kalandjába. Nehéz volt neki az előző időszak, a párizsi olimpiát is kénytelen volt kihagyni. A norvég orvosi csapat szakértelme nélkül nem épült volna fel ilyen hamar a lábsérüléséből.

„Nagyon tetszett, amit Michael Apel­gren felvázolt arról, mi lesz a szerepköröm, ha Szegedre igazolok. Egy olyan csapat képét festette fel, amely rövid időn belül képes lesz trófeákért harcolni. Amikor még a Flensburggal vagy a Kolstaddal jöttem Szegedre, mindig félelmetes hangulatban léptünk pályára. Örülök, hogy végre a »jó oldalon« lehetek” – beszélt a Pick Arénában a legnagyobb meccseken uralkodó őrült hangulatról.

Röd a kézilabdázást egyre inkább domináló skandináv stílusról elárulta, azért tudnak a dánok és a svédek mellett a norvégok is sikereket elérni, mert már kiskoruk óta úgy nevelkednek, hogy rohanni kell. Az edzéseken is a sebességre alapoznak, de ahhoz, hogy ezt a meccseken hatvan percen át kevés hibával, sikeresen kivitelezzék, a megfelelő fizikai felkészítés is legalább annyira fontos.

Hozzá hasonlóan a svédek Európa-bajnok kapusa, Tobias Thulin is az északi edzéskultúrában látja a siker titkát. Már nagyon fiatalon keményen kell tréningezniük, ez az, amivel megalapozzák a testi erejüket, és amivel végig bírják szuflával a nagy világ­eseményeket. A nemzeti csapatban már 2022 óta együtt dolgozik Apel­grennel, aki másodedzőként segíti hazája válogatottját.

A 29 éves kapus a Bajnokok Ligája előző idényében a legtöbb védést mutatta be: a dán GOG mezében 16 meccsen 176-szor hárított, ami 31 százalékos hatékonyság. A párizsi olimpián a harmadik legjobb védési mutatóval zárt (34 százalék).

„A Szeged a nagy európai klubok egyike, hosszú ideje a Bajnokok Ligájában indul. Nagyon érdekesnek találtam, amikor felvázolták, hogy új projektbe vágnak. Nem könnyű ennyi új embert egyszerre beépíteni a csapatba, de a rövid felkészülés ellenére jó úton járunk. A belső védőink mind két méter felettiek, akik ha megtalálják az összhangot egymással és velünk, kapusokkal, nagyon nehéz dolga lesz az ellenfeleinknek” – válaszolta Thulin arra a kérdésre, mi lehet csapata legnagyobb erőssége.

Már az első BL-mérkőzésén nehéz dolga lesz a Szegednek, jövő csütörtökön a német bajnok Magdeburg érkezik a Pick Arénába. Ráhangolódásképp három magyar bajnoki van a csapat naptárában, az Eger (41–23) és a Gyöngyös (35–27) ellenin már túl van, a Tatabányával pedig szombat este, szintén hazai pályán mérkőzik meg.