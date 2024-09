Per Johansson: Ennél nehezebb mérkőzéssel nem is kezdhettünk volna

ELŐRE HOZOTT BL-DÖNTŐT vizionált Per Johansson, a címvédő Győri Audi ETO KC svéd mestere az új idény első Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt. A B-csoport nyitányán a kisalföldiek az Esbjerget fogadták, a sorozat tavalyi kiírásában, május végén még a döntőbe jutásért csatáztak a dánokkal. Akkor a második félidő végére a kényelmes ETO-előny elolvadt, végül Sandra Toft utolsó másodperces védésének köszönhetően egy góllal nyertek, és egy nappal később a BL-trófeát magasba emelhették, míg Reistadék bronzzal tértek haza Budapestről.

Azóta sok víz lefolyt a Rábán, ám szombaton az Audi Arénában néhány percre úgy tűnt, a történelem megismétli önmagát, ugyanis a második félidő közepére kiépített nyolcgólos győri vezetés percek alatt eltűnt, a vendégek az 56. percben az egyenlítésért dobhattak hétméterest. Ám az egyik új igazolás, a párizsi olimpián ezüstérmes francia kapus, Hatadou Sako kivédte az addig remeklő, 15 gólnál tartó Henny Reistad kísérletét. Abba pedig már nem kell belegondolni, mi lett volna, ha… A túloldalon ugyanis a brazil Bruna de Paula betalált, több gól már nem esett, így 28–26-os győzelemmel kezdett a Győr.

A májusi ETO–Esbjerg találkozóhoz hasonlóan nagy érdemeket szerzett a sikerben Sandra Toft, a győri kapus – aki 2017 és 2019 között az esbjergieket erősítette – 12 védést mutatott be. Poszttársa, Sako ugyan csak egyet, de azt a legjobbkor. „Ellenfelünk topcsapat, szinte ugyanazzal a kerettel dolgozik, mint az előző idényben, hozzánk viszont hatan érkeztek – értékelte lapunknak Toft a mérkőzést. – Az Esbjerggel mostanában ilyen drámai forgatókönyvű mérkőzéseket vívunk. Egyrészt kifejezetten erős ellenfél, másrészt a biztos vezetésünk tudatában megint kiengedtünk, nem összpontosítottunk eléggé, ami egy ilyen kiváló riválissal szemben veszélyes, de szerencsére nyertünk. A teljesítményem egészen rendben volt, örülök a sikerünknek.”

Per Johansson a lefújást követően visszautalt jóslatára: „Kemény meccsünk volt, többé-kevésbé a BL-elődöntőt idézte. Magabiztos előnyt építettünk fel, meglett volna az esély, hogy eldöntsük a találkozót, de támadásban többet hibáztunk, a csodálatosan játszó Henny Reistadot pedig nem tudtuk megállítani. Így az ellenfél egyre közelebb tudott zárkózni, de ezúttal nem ért be bennünket. Ennél nehezebb találkozóval nem is lehetett volna kezdeni, így szuper boldog vagyok a sikerünk miatt, a jövőben pedig jobbnál jobbak leszünk.”

A svéd vezetőedző az új igazolásokról is elmondta véleményét, akiknek ez volt az első BL-meccsük az ETO mezében. „Beilleszkedtek a csapatba, ebben a régebb óta nálunk lévők segítették őket. A 11 gólos Dione Housheer remekelt, Bo van Weteringnek ezúttal nem jutott sok szerep a szélen. Kristina Jörgensennek voltak jó pillanatai, Kristine Breistöl a védekezésből vette ki a részét, Hatadou Sako pedig a kulcspillanatban hárított hetessel járult hozzá a győzelemhez.” Kollégája, az Esbjerget nyár óta irányító Tomas Axnér a csapata hozzáállását dicsérte, a vereségüket pedig szerinte az okozta, hogy a győriek hosszabb ideig tudtak jól teljesíteni.

A győri csapat magyar válogatott jobszélsője, Győri-Lukács Viktória szerint azért jöhetett vissza a mérkőzésbe az Esbjerg, mert romlott a védekezésük, miközben számos helyzetet hagytak ki, ez is mutatja, kell még fejlődniük. „Az edzésen, a mérkőzésen és az öltözőben is remek a hangulat, meglátjuk, hogy a pályán mikor leszünk tökéletesek, de jó úton haladunk” – tette hozzá.

A következő nemzetközi kihívás sem ígérkezik egyszerűnek, a HB Ludwigsburg fogadja jövő vasárnap a Győrt. A német együttessel az előző idényben többször is találkoztak, a két csoportmeccset és a sorozat döntőjét is a győriek nyerték, igaz, akkor még az SG BBM Bietigheim nevet viselte az azóta várost is váltó klub, amelynél két magyar játékos szerepel – Faluvégi Dorottya és Háfra Noémi is játszott korábban Győrben. A sorozatot vereséggel kezdték, vasárnap az Odense otthonában 28–22-re kaptak ki. A Szemerey Zsófit és Vámos Petrát foglalkoztató Metz a Storhamar vendégeként játszott 29–29-es döntetlent, míg Korsós Dorina csapata, a Rapid Bucuresti 32–27-re múlta felül a Buducsnoszt Podgoricát.