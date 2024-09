És ez még csak a nyitány volt: a Győr óriási csatában megverte odahaza az Esbjerget

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 28–26 (16–12)

Integetve köszöntötte a győri szurkolókat a bemelegítésre igyekvő Line Haugsted, a dán balátlövő az elmúlt két idényben az ETO-t erősítette, nyáron az Esbjerghez igazolt. Közben a hazai tábor már javában készülődött, látványos koreográfia fogadta a címvédő Rába-partiakat az új évad első Bajnokok Ligája mérkőzésén. Május végén, a budapesti final fourban még a döntőbe jutásért csatázott a két csapat, akkor a győriek drámai körülmények között nyertek 24–23-ra. A vendégek azóta edzőt váltottak a nyáron Jesper Jensen utódja Tomas Axnér lett, a svéd szakember rögtön megnyerte a dán szuperkupát, győzelemmel indította a bajnokságot és a Dán Kupát is.

A norvég Henny Reistadot nem tudták tartani a hazaiak, így ellépett kettővel az Esbjerg. Per Johansson tanítványai megrázták magukat, másfél perc múlva már az 6–5-ös győri vezetést mutatott az eredményjelző. Axnér kért időt először, ám csapata nem sokkal később – először a meccsen – kétgólos hátrányba került. Sandra Toft továbbra is kiváló formában védett, Reistad kiállításánál pedig megnyílt a lehetőség a még nagyobb előny kiépítésére, amivel élt is a magyar együttes a szünetig.

A második játékrész hatodik percében Reistad labdavesztését követően honfitársa, Kari Bratsett Dale az üres kapura lőhetett, de ellökték, Dione Housheer pedig büntetőzhetett, a holland megszerezte saját maga kilencedik, csapata 20. gólját, jött is az időkérés Axnértől, ugyanis a különbség már hétre nőtt. Az Esbjerg viszont nem tudott zárkózni, Nze Minko egészpályás találata után zúgott is a taps az Audi Arénában. A hajrára azonban megrázták magukat a vendégek, az 55. percben már csak kettővel vezettek a hazaiak, felsejlettek a legutóbbi BL-elődöntőbeli emlékek, amikor az Esbjerg nagyobb hátrányból szorossá tudta tenni az utolsó perceket. Rju Un Hi lövése nem talált kaput, a túloldalon Reistad 15. találatával egy gólra csökkent az előny. Johansson időt kért, Hatadou Sako hétméterest védve tette jóvá egy korábbi hibáját, így elmaradt az egyenlítés, sőt Bruna De Paula góljával kettőre nőtt a különbség, ami nem is változott az utolsó percben, a végeredmény 28–26, így a Johansson szerint előre hozott döntőt a győriek nyerték.

További eredmény

Brest Bretagne Hb (francia)–Vipers Kristiansand (norvég) 30–27 (13–10)

Vasárnap játsszák

16.00: Rapid Bucuresti (román, Korsós Dorina)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

16.00: Odense Hb (dán)–HB Ludwigsburg (német, Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi) (Tv: Sport1)