Nem tudott nyerni a magyarokkal is felálló Metz a női kézi BL-ben

A csapatok az első perctől fogva szinte teljesen fej fej mellett haladtak, akárhogy is próbálkoztak, egyik gárdának sem sikerült ellépnie a másiktól. A félidő vége azonban egy kicsit jobban jött ki Vámoséknak, így kétgólos előnnyel várhatták a folytatást.

A fordulás után a franciák szépen tartani is tudták a kiharcolt előnyt, ám a 45. percben ritmust váltott a Storhamar és hamar meg is tudta fordítani az eredményt. Az utolsó percekben viszont a Metz is visszajött a meccsbe és ha a győzelmet nem is, de egy döntetlent ki tudott harcolni.

Szemerey Zsófi és Vámos Petra is jól mutatkoztak be, előbbi 34 százalékosan védte végig a találkozót, míg utóbbi mindkét lövéséből gól lett.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

Storhamar (norvég)–Metz (francia) 29–29 (12–14)

KÉSŐBB

B-CSOPORT

16.00: Odense (dán)–Ludwigsburg (német) (Tv: Sport1)

18.00: Rapid Bucuresti (román)–Buducsnoszt (montenegrói)