Nem áll le a Szeged: 2025-ben újabb svéd világsztár érkezhet

A sajtóhíreket alapesetben érdemes mindig fenntartásokkal kezelni, de Johan Flinck a múlt hétvégén bejelentett Jim Gottfridsson szegedi klubváltásáról is elsőként számolt be, ezt tette most Hampus Wannéval is. A szakember azt írta az X-en, hogy az olimpia alatt rákérdezett erre a váltásra a világ egyik legjobb balszélsőjénél, aki csak annyit mondott: „Ezt egyelőre nem kommentálom.”

Efter åtta månaders smusslande från de olika parterna är avslöjandet så bekräftat: Gottfridsson lämnar Flensburg för Pick Szeged 2025.

Får han sällskap av polaren Wanne tro?

Frågade Hampus under OS om uppgifterna att han ska till Pick Szeged 2025.

”Inga kommentarer”, löd svaret. https://t.co/EnQvup1RO0 — Johan Flinck (@JohanFlinck) September 1, 2024

A svéd szélső képességeit kevesen vitatják, pályafutását az Aranäsben és az Önneredsnél kezdte, majd 2013-ban a Flensburghoz szerződött, ahol egyből BL-t nyert, de a további sikerek sem kerülték el. Jelenlegi csapatához, a Barcához két évvel ezelőtt szerződött el, hazai színtéren aratott, 2024-ben Bajnokok Ligáját is nyert. A nemzeti csapattal 2021-ben vb-ezüstérmet, 2022-ben Európa-bajnoki címet nyert, de további érmei és egyéni elismerései is vannak a most 30 éves sztárnak.

A szegediek északi építkezéséről már írtunk, ez a vonal csak tovább erősödne ezzel az átigazolással. A csapat jövő csütörtökön, a Magdeburg elleni hazai meccsel kezdi el a BL-idényt.