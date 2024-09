Kajdon Blanka is a németekhez szerződött, három magyar csapattársa lesz

Az előző idényben két magyar kézilabdázó is a francia élvonalbeli Nantes-hoz szerződött, amely viszont augusztusban csődbe ment, ezért a magyar válogatott beállónak, Pásztor Noéminek és Kajdon Blankának is új klubot kellett keresnie. Előbbi viszonylag hamar meg is találta új állomáshelyét és a román CSM Bucuresti szerződtette, míg utóbbi csak most, néhány nappal a német bajnokság kezdete előtt került az élvonalbeli BSV Sachsen Zwickauhoz – tudatta a Kajdont képviselő játékosügynökség, a ChampSport.

A fiatal irányító a 2022–2023-as idény végeztével távozott a Siófoktól, amely nem indulhatott az NB I-ben. Kajdon bár Németországban még nem játszott, nem érkezik ismeretlen közegbe, hiszen a BSV Sachsen Zwickau jelenleg három magyar kézilabdázót alkalmaz, az irányító, Lakatos Ritát, a beálló Szabó Laurát és a kapus Győri Barbarát.

A BSV Sachsen Zwickau vasárnap a Blomberg-Lippe ellen kezdi a német bajnokság küzdelmeit hazai pályán.