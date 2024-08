Az FTC és a DVSC is kikapott a debreceni női tornán

Két héttel a bajnokság kezdete előtt a csapataink Debrecenben küzdhettek egy nemzetközi felkészülési tornán, ám végül csak a harmadik helyért játszhatnak egymással majd.

A debreceniek a norvég Vipersszel játszotta és szépen tartották magukat az egész mérkőzésen. A félidőben még mindössze csak egy góllal voltak lemaradva, majd a folytatásban is tartották a lépést, viszont kétgólos vereséget szenvedtek.

A Ferencváros még magabiztosabban kezdte a mérkőzést és jobban is játszott a montenegrói ellenfelénél a félidőben még három góllal vezetett is. A fordulás után viszont gyorsan összekapta magát a Podgorica és hamar egyenlített, majd meg is fordította a találkozót és végül kettővel meg is tudta nyerni a mérkőzést.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DEBRECEN

DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand (norvég) 23–25

FTC-Rail Cargo Hungaria–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 32–34