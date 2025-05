Aranyrangadó Győrben: az ETO-nak nyernie kell, az FTC nem kaphat ki

Minden Győrben dől el. Röviden így lehetne jellemezni a hazai női kézilabda-bajnokság kimenetelét idén, ugyanis ha az ETO megveri a Ferencvárost a szombati, 17.15-kor kezdődő találkozón, szinte biztosan visszahódítja a bajnoki trófeát. Ám ha a címvédő fővárosiak nem kapnak ki, a Magyar Kupa mellett a bajnoki címet is megtartják – amennyiben persze hozzák a kötelezőt az utolsó két fordulóban. Egy évvel ezelőtt még az is belefért, hogy a Ferencváros kettővel kikapjon Győrben, az ETO ugyanis a Népligetben és Mosonmagyaróváron is veszített, most azonban a fővárosiakat leszámítva mindenkit megvert, és ha folytatja ezt a sorozatát, tizennyolcadik alkalommal lesz bajnok. Az FTC viszont veretlen, ugyanakkor nem hibátlan: tavaly ősszel Debrecenben döntetlent játszott, az a pontvesztés pedig sokba is kerülhet.

A KÖZELMÚLT A FERENCVÁROSNAK KEDVEZ…

Idén kétszer találkozott egymással a két csapat, először január 4-én a bajnokságban, akkor magabiztos, 23–18-as ferencvárosi siker született a Népligetben. A korábbi győri Laura Glauser kiválóan védett és honfitársa, az ETO kapuját őrző Hatadou Sako teljesítménye sem maradt el tőle, csakhogy a helyzeteit sokkal hatékonyabban használta ki a címvédő, Per Johansson mondta is a mérkőzést követően, hogy ennyire kevés lőtt góllal nem lehet egy ilyen hőfokú mérkőzést megnyerni.

„Elöl időnként megtaláltuk a jó megoldásokat, hátul pedig meg tudtuk állítani a győriek gyors lerohanásait, amivel sok gólt vettünk el tőlük” – értékelt Simon Petra, az FTC ifjú irányítója, aki hatszor talált be akkor.

Úgy tűnt, a március 2-i kupadöntőben visszavág az ETO, a félidőben öttel vezetett, a védelmén nemigen találta a rést a Ferencváros, bár Glauser megint minden tőle telhetőt megtett a kapuban. A második játékrész elejére aztán összekapta magát Allan Heine együttese, egyre apadt a győri előny. Fokozatot váltott viszont az ETO, visszaállt a négy-öt gólos különbség, azonban a hajrára megint feltámadt az FTC, a győri helyzetek kimaradtak, és 59.51-nél Angela Malestein egyenlített, a hétméterespárbajban Glauser sorozatban négyszer hárított, így a rendes játékidőben csupán egyszer, még 1–0-nál vezető FTC egymás után negyedszer nyerte meg a kupát.

„Egyszerűen megijedtünk az utolsó tizenöt percben, történt már velünk ilyen. Jó választ azonban most nem tudok még adni arra, miért” – szomorkodott akkor a győri csapatkapitány, Kari Brattset, míg Allan Heine kapusát, Glausert méltatta.

…A HAZAI PÁLYA VISZONT AZ ETO-NAK

2015. május 14-én 27–25-ös ferencvárosi siker született a bajnoki döntő második mérkőzésén az Audi Arénában, és mivel előtte az Elek Gyula Arénában is az FTC nyert (hetesekkel), nyolc év után letaszította a trónról az ETO-t. Az ünneplők között volt Tomori Zsuzsanna és Lukács Viktória is, akik később a győri mezt is magukra húzták, és a soron következő mérkőzésen ellenfelekként találkozhatnak.

Az elmúlt tíz évben viszont a Rába partján egyetlen bajnokit sem nyert meg az FTC, és ha az azóta lejátszott mérkőzéseket nézzük, az is ritka, hogy egyáltalán szorossá tudta tenni. Az előző fordulóban mindkét csapat győzelemmel hangolt, az ETO Vácon nyert tíz góllal, a Ferencváros 46–20-ra ütötte ki a szombathelyieket. Kellett is az a győzelem az FTC-nek, hiszen előtte drámai körülmények között, az idegenbeli döntetlen után Érden egy góllal kikapott az Odense csapatától a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így eldőlt, hogy nem lesz ott a budapesti négyes döntőben. Az ETO viszont igen, két győzelemmel lépett tovább a német Ludwigsburg ellenében, és címvédőként készülhet a final fourra.

KULCSEMBEREK: DIONE HOUSHEER ÉS KLUJBER KATRIN

Ahogyan a januári és a márciusi mérkőzésen is láthattuk, a kapusoknak meghatározó szerepük lehet, a győrieknél Sako és Sandra Toft is képes mérkőzéseket eldönteni nemzetközi szinten is, Glauser pedig kimagaslóan teljesített a bajnoki és a kupamérkőzésen, mellette Janurik Kingára számíthat még Allan Heine.

A kapu előtt fontos feladat vár a Hollandiával világbajnokságot nyerő Dione Housheerre, a jobbátlövő tavaly nyáron igazolt a győriekhez és máris meghatározó szereplő lett, az eddigi 19 bajnoki mérkőzésén 92 gólt szerzett. A túloldalon Klujber Katrint ezen a poszton a világ legjobbjai között emlegetik, a téli Európa-bajnokság gólkirálynőjét tavasszal kisebb sérülések hátráltatták, ebben az idényben 77 alkalommal talált be a kapuba az élvonalban.

NŐI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

17.15: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. FTC 23 22 1 – 829–565 +264 45 2. Győr 23 22 – 1 877–541 +336 44 3. Debrecen 23 17 2 4 749–618 +131 36 4. Esztergom 23 18 – 5 706–658 +48 36 5. Vác 23 12 – 11 677–687 –10 24 6. Mosonmagyaróvár 23 11 1 11 648–690 –42 23 7. Kisvárda 23 9 2 12 559–628 –69 20 8. Szombathely 23 7 5 11 637–719 –82 19 9. Fehérvár 23 8 1 14 629–664 –35 17 10. Dunaújváros 23 7 1 15 690–760 –70 15 11. Budaörs 23 6 2 15 610–719 –109 14 12. Vasas 23 5 1 17 623–757 –134 11 13. Békéscsaba 23 4 2 17 629–721 –92 10 14. MTK 23 4 – 19 627–763 –136 8