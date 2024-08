A Ferencváros és a Győr kézisei is nehéz helyzetben az idény előtt

Noha az alig egy hete véget érő párizsi olimpia mindent elhomályosított ezen a nyáron, a honi női kézilabda-élvonal csapatainál az elmúlt hetekben sem állt meg az élet, a 14 klubnál gőzerővel készülnek az új idényre.

Persze a két élcsapatnál, a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Ferencvárosnál, illetve a Bajnokok Ligája-győztes Győrnél az ötkarikás játékok határozta meg (még inkább korlátozta) az alapozás eddigi részét, hiszen a győriektől a holland női válogatottat is irányító svéd vezetőedző, Per Johansson mellett 14 játékos (Győri-Lukács Viktória mellett a norvégokkal aranyérmet nyerő Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen és Kristine Breistöl; a házigazda franciákkal ezüstérmes Estelle Nze Minko és Hatadou Sako; a dánokkal harmadikként végző Sandra Toft és Kristina Jörgensen; a holland Dione Housheer, Kelly Dulfer és Bo van Wetering; a svéd Linn Blohm; a brazil Bruna de Paula és a dél-koreai Rju Un Hi), míg az FTC-től tíz kerettag (Böde-Bíró Blanka, Janurik Kinga, Bordás Réka, Simon Petra, Klujber Katrin és Márton Gréta mellett a két francia, Laura Glauser és Orlane Kanor, valamint a német Emily Bölk és a holland Angela Malestein) szerepelt az olimpián. A franciaországi megméretés és a rövid szabadság után hétfőtől azonban már mindkét egyesületben teljes létszámban indul a munka, a csapatépítésre jó két hét marad. A ferencvárosiak egy felkészülési mérkőzést már vívtak: hiányos kerettel, több utánpótláskorú tehetséggel kiegészülve 30–28-ra legyőzték a Debrecent az egyik új nyári szerzemény, az orosz klasszis Darja Dmitrijeva tíz góljának is köszönhetően. A Fradi augusztus 23-án és 24-én a debreceni 1. Kermann IT nemzetközi tornán szerepel a házigazda, a norvég Vipers Kristiansand és a monte­negrói Buducsnoszt Podgorica társaságában. Győrben szerdán délután a hagyományos nyílt edzésen találkozhatnak az új igazolásokkal a szurkolók, majd augusztus 25-én 14 órától a francia bajnok Metz ellen meccskörülmények között is láthatják az épülő új együttest hazai pályán. Az ETO ezenkívül augusztus 29-én 18 órától szurkolói ankétot is szervez az Audi Aréna hátsó parkolójában.

A bajnoki bronzérmes, Európa-liga-csoportkörös Mosonmagyaróvár az újonc Szombathellyel (32–30) és a román Gloria Bistritával (27–30 és 24–28) is összecsapott már, a napokban pedig harmadik lett a besztercei felkészülési tornán, miután 31–30-ra kikapott a román Buzautól, majd 32–31-re legyőzte a francia Besancont. Az Óvár a német Thüringer HC-val és a horvát Lokomotiva Zagrebbel is találkozik még a rajt előtt. A bajnoki negyedik, kupabronzérmes DVSC a már említett Fradi elleni meccsen és a közelgő hazai tornán kívül nyert az újonc Esztergom (33–32) és a Békéscsaba (32–26) ellen is. Szilágyi Zoltánék augusztus 30-án a horvát Podravka Koprivnica ellen zárják a nyarat otthon. Az elmúlt hétvégén Kisvárdán rendezett tornát a fináléban a házigazdát 27–24-re felülmúló MTK nyerte meg, míg a harmadik a Vácot 31–29-re legyőző Békéscsaba lett. Az Alba Fehérvár KC sem tétlenkedett eddig: az immár a montenegrói Szuzana Lazovics vezette együttes többek között megmérkőzött a Kaproncával, a román Dunarea Brailával, a szlovák Iuventa Michalovcéval, a cseh Házená Kynzvarttal és a Budaörssel is. A székesfehérváriak a következő egy hétben a németországi Metzingenben edzőtáboroznak, ahol a tréningek mellett a hazai csapattal és a Göppingennel is találkoznak.

A 2024–2025-ös NB I-es kiírás hivatalosan szeptember 7-én, szombaton rajtol, ám mivel az ETO és a Fradi azon a hétvégén kezdi el szereplését a BL-csoportkörben, a győriek már szeptember 3-án (hazai pályán az óváriak ellen), míg a fővárosiak szeptember 4-én (a Budaörsöt fogadják) lejátsszák első bajnoki találkozójukat.