Maradt még csiszolnivaló: Németország erős első félidő után győzte le a magyar férfi kéziválogatottat

FÉRFI KÉZILABDA, OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 33–29 (20–13)

Stuttgart, 10 000 néző. V: Brunner, Salah (svájciak)

NÉMETORSZÁG: WOLFF – Hornke 4 (1), Uscins 2, Knorr 5 (3), GOLLA 3, KÖSTER 4, MERTENS 6. Csere: Späth (kapus), Dahmke 2, Grgic 1, Kohlbacher 2, Fischer 1, Steinert 2, Heymann, Witzke 1. Szövetségi kapitány: Alfred Gíslason

MAGYARORSZÁG: Bartucz – Lékai 3, Ancsin, Sipos, BÁNHIDI 6, Szita 3, Bóka 3. Csere: PALASICS (kapus), Imre B. 3 (1), Bodó 1, Ilic Z. 3, FAZEKAS G. 3, Ligetvári, Rosta M. 1 (1), Hanusz, Rodríguez P. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 5. perc: 6–3. 10. p.: 9–3. 17. p.: 13–6. 20. p.: 15–7. 25. p.: 18–11. 35. p.: 25–17. 42. p.: 25–21. 51. p.: 26–24. 53. p.: 28–26. 57. p.: 32–26

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Az első félidőben bebizonyosodott, ha nem küzdünk teljes erőbedobással, nem harcolunk, akkor legyőzhetőek vagyunk, csak egy átlagos csapat. Szünet után viszont megmutattuk, hogy ha mindent beleadunk, nagyon nehéz ellenfél lehetünk bárki számára, ezt bebizonyítottuk a második félidőben. Csak ilyen lehet az arcunk, ha sikeresek akarunk lenni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kezdett jól a magyar válogatott Stuttgartban, a németek elleni olimpiai felkészülési mérkőzésen, a hazaiak az első percben kétszer is betaláltak Bartucz László kapujába, aki az első tizenöt percben nem is tudott labdába érni, tizenegy lövésből egyet sem fogott meg, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy rendszeresen kiszolgáltatott helyzetbe került, a németek nagyon hatékonyan találták meg a réseket a magyar védelmen. Ráadásul mi nem találtuk a sebességünket, így általában felállt fal ellen támadhattunk, sokat hibáztunk elöl, hol eladtuk a labdát, hol pontatlan volt a lövésünk, amit a sokkal éberebben játszó németek könnyedén kihasználtak.

„Srácok, mégis mit gondoltok? Ha nem harcoltok, akkor mehetünk is haza!” – reagált az első időkérésnél a láthatóan ideges Chema Rodríguez szövetségi kapitány az indiszponált, bizonytalan játékunkra. Húsz kapott gól egy félidő alatt valóban sok, egyedül a beállónk, Bánhidi Bence és a szélsőink hoztak elfogadható szintet, a balszélső Bóka Bendegúz 83. válogatott meccsén a kétszázadik gólját lőtte, ráadásul Andreas Wolffnak, a világ egyik legjobb kapusának.

A második félidőben a magyar védekezés jóval zártabb és keményebb lett, Palasics Kristóf is belelendült, nem beszélve Fazekas Gergőről, aki pörgette a játékot, és még akkor is remek technikai megoldásokra volt képes, ha nem voltunk igazán erősek az egy-egy elleni játékban. Bár az utolsó percben újra öttel vezettek a hazaiak, Chema Rodríguez még ezt az időt is gyakorlásra használta, és ha a taktikát nem is sikerült megvalósítani, Fazekas utolsó másodperces, egész pályás, üres kapus góljával 33–29-re tudtunk feljönni a végén. Szombaton Japán vár a mieinkre.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT OLIMPIAI KERETE

Kapusok: BARTUCZ László (MOL Tatabánya KC), PALASICS Kristóf (La Rioja Logrono, spanyol), MIKLER Roland (OTP Bank-Pick Szeged)*

Jobbszélsők: IMRE Bence (FTC-Green Collect – július 1-jétől THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC)*

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (MOL Tatabánya KC – július 1-jétől FTC-Green Collect), ILIC Zoran (HSV Hamburg, német)

Irányítók: LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (TvB Stuttgart, német – július 1-jétől SL Benfica, portugál)*

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (Veszprém KC), SZITA Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélső: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

* tartalék

Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ