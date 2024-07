Egy góllal kikapott Németországtól a magyar női kézilabda-válogatott

NŐI KÉZILABDA, OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 30–29 (15–11)

Stuttgart, 4800 néző. V: Kazanegra, Vujicsics (montenegróiak)

NÉMETORSZÁG: FILTER – Behrend 2, X. SMITS 4, BEHNKE 1, BÖLK 4, Grijseels 1, Döll 4 (2). Csere: Wachter (kapus), Leuchter 2, Antl 2, Maidhof 4 (3), LOTT 3, Berger, Stockschläder 2, Schmelzer 1. Szövetségi kapitány: Markus Gaugisch

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró – Papp N. 2, Klujber 3, Vámos P. 2, Füzi-Tóvizi, KUCZORA 5 (1), Szöllősi-Schatzl 2. Csere: JANURIK (kapus), DEBRECZENI-KLIVINYI 3, Albek 4, Pásztor N. 2, Kácsor, Simon P. 2, MÁRTON G. 4. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 6–8. 22. p.: 9–8. 25. p.: 11–11. 34. p.: 17–14. 37. p.: 20–14. 45. p.: 24–20. 48. p.: 24–23. 54. p.: 25–27. 56. p.: 27–29

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Az egygólos vereség mindig fáj, de a játék képe alapján reális az eredmény. Jól kezdtünk, de utána belehibáztunk, Klujber Katrin kiállítása zavart okozott, magunkra engedtük a németeket, de a második játékrészben óriásit küzdöttünk, még akkor is, ha a végjátékban egy-egy hiba azért becsúszott, ezzel kaptunk ki. A vereség ellenére nagyon hasznos volt a meccs, mert új szituációkra kellett reagálni, ami hol működött, hol kevésbé, összességében mégis elégedett vagyok, mert sok tapasztalatot szereztünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jobban nem is kezdődhetett volna a magyar női válogatott stuttgarti vendégszereplése a házigazda német együttes ellen, az első öt perc után már 4–1-re vezetett a jobban játszó vendégcsapat. Pedig eleve hendikeppel indultunk, hiszen jobbszélső nélkül kellett kiállnunk, Győri-Lukács Viktóriát, aki posztja egyik legjobbja a világon – és az egyetlen a keretben –, kisebb izomhúzódás miatt otthon kellett hagyni.

Aztán a felkészülési mérkőzés tizenkettedik percében kezdtek gyülekezni a felhők a fejünk felett Kuczora Csenge kétperces kiállításánál, majd amikor hat perccel később megkapta a másodikat is, így pihentetnie kellett a kapitánynak. De ennél is nagyobb baj volt, amikor az addig három gólt szerző Klujber Katrint piros lappal jogosan állították ki, miután annyira buzgón védekezett, hogy szinte lecsapta Xenia Smitset.

Ezzel még egy balkezes kulcsjátékosunk kiesett, ami azt jelentette, hogy a találkozó hátralévő negyven percében a jobbszél játékát az Albek Anna-Papp Nikoletta kettőssel kell megoldania Golovin Vlagyimirnek. Ez az első félidőben nem is sikerült, mert a németek fordítottak, majd 15–11-es előnnyel fordultak a második játékrészre.

Xenia Smits tör kapura Füzi-Tóvizi Petra szorításában (Fotó: Imago Images)

Bár nem játszottunk szépen, és már hatgólos hátrányban is voltunk, de azt nem lehetett elvitatni a magyar lányoktól, hogy harcoltak keményen, és mindent megtettek azért, hogy újra megszerezzék a vezetést, ami a hajrá 52. percében sikerült is Kuczora találatával, és percekig tartotta is magát, úgy nézett ki, visszajött az önbizalma.

De volt még egy fordulat a meccsben, Vámos Petra és Kuczora Csenge labdaeladása után újra a házigazdák kezébe került a mérkőzés, amire azonnal jött a reakció a lelátóról is, 29–29-nél, az utolsó két percre a stuttgarti közönség felállva tapsolt a kedvenceinek. Annika Lott utolsó találata után még volt hátra majdnem másfél perc a találkozóból, így lett volna esélyünk szépíteni, de szerencsénk sem volt, így a magyar női kézilabda-válogatott 30–29-re kikapott Németországtól az olimpia előtt utolsó felkészülési mérkőzésén, de semmi oka szomorkodni.