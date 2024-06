Tizenkilenc csapat pályázik a 16 női kézi BL-kvótára

A női kézilabda Bajnokok Ligájában a 2020–2021-es idény óta nem tartanak selejtezőt, hanem a nevezők közül az EHF választja ki a csoportkörben induló 16 klubot.

Tavaly óta a bajnokcsapat mellett az országok plusz két csapat nevezését adhatják be, egy éve két állandó szereplő, azaz a Győr és a Ferencváros mellett a DVSC jelentkezését is elfogadták.

A debreceniek ezúttal is jelezték indulási szándékukat, és természetesen a Győri ETO is ott van a szabadkártyára pályázók között. Az FTC bajnokként biztos induló – címvédőként a győrieket is annak tekinthetjük.

Az EHF június 21-én dönt arról, mely 16 csapat indulhat a Bajnokok Ligájában, amelyben két nyolccsapatos csoportban zajlik az alapszakasz. A csoportok sorsolását június 27-én tartják meg.

A 2024–2025-ÖS NŐI KÉZILABDA BL-RE NEVEZŐ CSAPATOK

BIZTOS INDULÓK (az országok ranglistáját vezető Dánia két csapatot nevezhetett ide) – 9 klub

Esbjerg (dán)

Nyköbing Falster (dán)

Metz (francia)

Ludwigsburg (német) – a Bietigheim új néven

FERENCVÁROS

Buducsnoszt (montenegrói)

Vipers Kristiansand (norvég)

CSB Bucuresti (román)

Krim Ljubljana (szlovén)

SZABADKÁRTYÁRA JELENTEZŐK – 10 klub

HC Podravka (horvát)

Odense (dán)

Brest Bretagne (francia)

Borussia Dortmund (német)

GYŐRI ETO

DEBRECENI VSC

Storhamar (norvég)

Sola (norvég)

Rapid Bucuresti (román)

Gloria Bistrita-Nasaud (román)