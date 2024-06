Női kézilabda: teljes a Győr edzői stábja, a BL-győztes irányító kölcsönben folytatja

Biztossá vált, hogy a 2024–2025-ös idényt a Johansson, Bregar edzőpárossal kezdi az ETO. A két szakember a mögöttünk hagyott évad végén vette át a Győr irányítását, közös munkájuk eredményeként pedig öt évet követően nyerte meg újra a Bajnokok Ligáját a csapat. Érdekesség, hogy előtte nem dolgoztak együtt, és más iskolát is képviselnek, mégis jól kiegészítették egymást.

„Mindketten azt jelezték felém, hogy amennyiben lehetséges, szeretnék folytatni itt az ETO kispadján a közös munkát – magyarázta Endrődi Péter ügyvezető a klubhonlapon megjelent hírben. – Kívülről is úgy tűnt, hogy hatékony ez a duó, ezért kezdeményeztük a szerződéskötést Urossal a következő szezonra. Gyorsan sikerült megegyezni, örülök, hogy közösen folytatódik utunk.”

„Nagy kihívás volt az idény végén a Győri Audi ETO csapatához beugrani, de igazából egy másodpercre se gondolkodtam, tudtam, hogy ide jönnöm kell. Nem is bántam meg a döntésemet, egyrészt mivel részese lehettem a Bajnokok Ligája-győzelemnek, másrészt mivel Per Johanssonnal azonnal megtaláltuk a közös hangot. Mind a ketten hasonlóan kézilabdaőrültek vagyunk, és kiderült, hogy nagyszerűen együtt tudunk működni. Több megkeresésem is volt vezetőedzői feladatokra, de éreztem, hogy itt van jövőre a helyem Győrben” – mondta Uros Bregar, aki párhuzamosan a szerb női válogatottat is irányítja, míg Johansson a holland kapitányi posztot tölti be.

Az ETO azt is bejelentette, hogy a junior és ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági vb-ezüstérmes irányító, Farkas Júlia a következő idényt Budaörsön tölti kölcsönben.

„Az elmúlt években rengeteget fejlődtem az első csapat tagjai mellett, de úgy éreztem, elérkezett az idő, hogy többet játsszak. Köszönöm a klubnak a pozitív hozzáállást, és hogy lehetővé tette a kölcsönadást. A célom az, hogy még tovább fejlődve visszatérjek majd az Audi ETO-ba” – árulta el a 19 éves, immár BL-győztes játékos, aki Debreczeni-Klivinyi Kinga és Marincsák Nikolett poszttársa lesz Budaörsön.