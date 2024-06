Hosszabbított a csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka marad az FTC-ben

Böde-Bíró Blanka 2016-ban Vácról igazolt a Ferencvárosba, majd rögtön az első idényében a Bajnokok Ligája legjobb fiatal játékosának választották – kezdi honlapján a fradi.hu. Azóta női kézilabdacsapat vezéregyéniségévé nőtte ki magát, Szucsánszki Zita távozása után csapatkapitánnyá lépett elő, így vezette az együttest kupagyőzelemre és bajnoki címre a legutóbbi idényben. Számos mérkőzésen nyújtott fantasztikus teljesítményt, a teljesség igénye nélkül kiemelhetjük a Rosztov-Don elleni idegenbeli BL-győzelmet, a Győr elleni kilencgólos diadalt, a Metz elleni fordítást, vagy épp a legutóbbi Magyar Kupa-döntő hajráját, amelyben az ő vezérletével fordított az FTC. Aktív részese volt az elmúlt évek sikereinek, miközben a magyar válogatott kapujában is rendre bizonyít. Ugyan sérülése miatt a 2021–2022-es idényben a Magyar Kupában nem léphetett pályára, a Ferencváros színeiben így is kétszeres bajnoknak, háromszoros Magyar Kupa-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek mondhatja magát.

„Csodálatos évet zártunk, pláne ha azt nézem, hogy honnan indultunk és hová értünk – mondta Böde-Bíró Blanka a klubhonlapnak. – Büszke vagyok arra, ahogyan kimásztunk a gödörből, majd ezt követően mindkét hazai sorozatot megnyertük – ez a teljesítmény mutatja, hogy mennyire egységes és erős csapatunk van. A léc nem lesz alacsonyabban jövőre sem, hiszen a keret tovább erősödik, kiváló játékosok csatlakoznak hozzánk, és szeretnénk megfelelni az elvárásoknak. Szeretnénk megőrizni az idén elhódított két kupát, a Bajnokok Ligájában pedig újra átélnénk a final four jelentette élményt. Hosszú és fárasztó szezont hagytunk magunk mögött, de néhány hét pihenő után jöhet az olimpia, aztán az új idény! Boldog vagyok, hogy továbbra is a Ferencvárosnál maradhatok, hiszen aki ismer, tudja, hogy mit jelent számomra ez a klub, megtiszteltetés ide tartozni. Számos gyönyörű pillanatot élhettem már át, mióta 2016-ban csatlakoztam, és biztos vagyok benne, hogy vár még rám jó néhány. Ezért fogok dolgozni, megteszek mindent a pályán és azon kívül is, hogy sikeresek legyünk a Fradival.”

Az FTC hétfőn jelentette be, hogy meghosszabbította az olimpiai bajnok Béatrice Edwige szerződését.