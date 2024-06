Női kézi: hosszabbított olimpiai bajnokával az FTC

A 35 éves francia beálló 2019-ben, a Győri Audi ETO KC kedvéért igazolt először Magyarországra, s bár két évvel később az orosz Rosztov-Donhoz távozott, 2022-ben visszatért hazánkba és az FTC játékosa lett.

A Tokióban olimpiai bajnok, Rióban ezüstérmes beálló gyorsan az FTC alapembere lett, ezért 2022 nyarán kölcsön után végleg a Ferencvároshoz került, mellyel a Magyar Kupát kétszer, az NB I-et egyszer nyerte meg a tavalyi Bajnokok Ligája-ezüstérem mellett.

„Boldog és büszke vagyok, hogy ennek a fantasztikus klubnak és csapatnak a része lehetek – mondta Béatrice Edwige a klub honlapjának. – Egy igazi hullámvasút volt számomra a mögöttünk hagyott idény, de hálás vagyok a klubnak, amiért továbbra is, a sérülésem után is bízik bennem. Azt várom a következő idénytől, hogy az új játékosokkal kiegészülve is megőrizzük az értékeinket: a küzdőszellemet, és hogy soha nem adjuk fel.”