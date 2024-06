„Nehéz és egyben könnyű is” – mondta a négyes döntő hangulatáról Faluvégi Dorottya, a Bietigheim szélsője. „Nagyszerű ebben a csarnokban játszani, de közben a legeslegnehezebb ellenféllel találkoztunk és amikor egyáltalán nem találtunk fogást rajtuk, nehéz volt élvezni, hogy ilyen csodás hangulatot teremtettek. Amikor vége volt a mérkőzésnek jó volt kicsit körbenézni és szippantani ebből az atmoszférából, mert ez tényleg nagyon ritka, de amikor az ember a Győr ellen küzd, nehéz élvezni ezt” – részletezte Faluvégi, aki nem bánta meg a váltást és a Bietigheimbe szerződést.

„Az elődöntőben a belső játékosainknak rengeteg egy az egy elleni helyzetet kellett végrehajtania, ami fárasztó volt, viszont most úgy éreztük, mindenki elővette minden tartalékát, de nem a fizikális elemeken múlt ez a mérkőzés. Mindig speciális érzés, ha az ember a volt csapata ellen lép pályára. Jó érzés volt ezekkel a lányokkal újra egy pályára lépni, viszont egyben nehéz is fogást találni rajtuk” – húzta alá a Bietigheim szélsője, aki nem akarta összehasonlítani BL-ezüstérmeit, pláne azok után, hogy a négyes döntő előtt sokan úgy vélekedtek, hogy a német csapat marad érem nélkül a hétvége után.

„Már akkor érmet nyertünk, amikor bejutottunk a final fourba, mert ez a csapat annyi munkát végzett ebben az idényben. Már tavaly is sokat dolgoztak, hogy itt legyenek, de most beérett a gyümölcse, ami szerintem szenzációs. Személy szerint én nem játszottam annyit, de én is sokat dolgoztam azon, hogy formában legyek, ha játszanék” – mondta lapunknak a Bietigheim magyar átlövője, Háfra Noémi.

„Nekem ez az ezüst aranyérem ezután a másfél év után” – hangsúlyozta, utalva arra, hogy az elmúlt időszakában nem csak többször váltott klubot, hanem súlyos sérülések is hátráltatták.

„Nagyon durva volt, amikor megvertük az Ikastot, utána koncentráltunk az Odensére. Szenzáció, amit a csapat művelt és első német klubként jutott be a négyes döntőbe, ezért is mondtam, hogy ez már egy éremmel ér fel. Terveztünk, minden meccsre úgy mentünk, hogy nyerjük meg, a döntőre is így készültünk, de szombaton is meglepetés volt, hogy így vissza tudtunk jönni, ez pedig mutatja a csapat képét, hogy mire vagyunk képesek. Lehet, ha nem egymás utáni két napon lett volna, akkor nagyon jó eredményt játszunk ellenük” – jegyezte meg Háfra Noémi.

„Nehéz volt a pálya széléről, de szerencsés helyzetben voltam, mert szinte a kispadon ültem, úgyhogy átéltem az összes létező hangulatot” – kezdett bele a Nemzeti Sportnak a Bietigheim magyar válogatott kapusa, a sérüléssel bajlódó Szikora Melinda. – Az első mérkőzés fergeteges volt. Ahogy a csapat játszott, az előtt le a kalappal. Kihoztuk magunkból a maximumot, most viszont kicsit belefáradtunk. Nem tudtunk regenerálódni, a Győr jól felkészült belőlünk, hosszabb is volt a padja és ezt ki is használta. Valószínűleg a papírforma érvényesült, de mi azzal is boldogok vagyunk, hogy bekerültünk a négyes döntőbe és még csillog is az érem a nyakunkban.”

A Bietigheim úgy végzett másodikként a Bajnokok Ligájában, hogy a csoportkörben csupán a hatodik helyen zárt, ám a negyeddöntő után csak az volt a tervük, hogy a final fourban valamelyik meccset megnyerik.

„A jó napon nyertünk és tudtuk, hogy érem kerül a nyakunkba. A négybe kerülés is óriási tett volt a csapattól, ezért úgy is érkeztünk ide, hogy teher nélkül játszhatunk és szerintem az első mérkőzésen látszódott is, hogy felszabadultak vagyunk. Nagyon jól felkészültünk a Metzből, viszont ma úgy éreztem, a lányok kicsit be voltak feszülve, de mi újoncként, fekete lovakként érkeztünk és az is benne volt, hogy nem volt rutinunk. Hozzáteszem, hogy a győri szurkolókat is ki kell emelni, mert hihetetlen atmoszférát teremtettek, pokol volt a csarnokban. Szép eredmény a csapattól, hogy tizennyolcezer ember előtt játszhatott, úgyhogy el fogja tenni a csapat a történelmi pillanatok könyvébe ezt a hétvégét. Most picit szomorúak vagyunk, de szerintem pár nap múlva már nagyon boldogok leszünk” – húzta alá Szikora Melinda.

„Kihoztuk ebből a hétvégéből a maximumot, amit ki lehetett, talán még annál is többet, úgyhogy boldogan tudunk lefeküdni és előtte még belefér, hogy kicsit megünnepeljük ezt az ezüstöt” – jegyezte meg a Bietigheimtől távozó kapus, aki karrierje csúcspontjának tartja a BL-ben elért második helyezést.