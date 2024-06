Férfi kézilabda NB I: saját nevelésű játékosokkal erősített az FTC – hivatalos

Mint azt korábban már portálunkon is megírtuk, Ancsin Gábor, Győri Mátyás és Tóth Ádám érkezését már bejelentette az FTC-Green Collect férfi kézilabdacsapata, ezúttal pedig kölcsönből visszatérő játékosairól adott hírt a klub hivatalos honlapján.

Az egyik visszatérő Karai Miklós végigjárta a ranglétrát az FTC utánpótlásában, majd 2020 őszén mutatkozott be az NB I-ben a felnőttcsapatban. Az elmúlt három idényben egy évig kettős játékengedéllyel Kecskeméten, majd két idényen keresztül kölcsönben Balatonbogláron, a NEKA együttesében szerepelt. A 21 éves beálló Imre Bencéhez és Ónodi-Jánoskúti Mátéhoz hasonlóan tagja volt a tavaly nyáron U21-es világbajnoki ezüstérmet nyert juniorválogatottnak.

„Szerintem minden tekintetben sokat fejlődtem az elmúlt három idényben, természetesen még van hova, de úgy érzem, egyre jobban megtalálom az utamat – mondta Karai a fradi.hu-nak. – Kellett nekem ez a három év kölcsönszereplés, sokat játszottam, fejlődtem, szerintem jól sikerült. Itt a Fradiban kezdtem a kézilabdát, és mindig is az volt az álmom, hogy a felnőttcsapatban játsszak. Régi barátaimmal együtt itt nőttünk fel, nagyon jó érzés újra itt lenni. Az elsődleges célom, hogy sikeresen beépüljek, megfeleljek az edzői stábnak és a csapattársaimnak.”

A zöld-fehérek másik visszatérője Juhász Ádám, aki egyéves szegedi kölcsönjáték után játszhat majd újra a Népligetben. Alapvetően az NB I/B-ben szerepelt, két mérkőzésen pályára lépett az élvonalban is az előző idényben, de az NB I-ben még 2023 tavaszán a Ferencvárosban mutatkozott be, ráadásul többször is jó játékkal segítette a csapatot. A 18 esztendős korosztályos válogatott balszélső a 2022–2023-as idényben szerepelt az Európa-ligában is, pályára lépett a benidormi győzelem, valamint az Ystads otthonában elért bravúros, a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú döntetlen alkalmával.

„Tavaly tavasszal egyszer már nagyon jó volt olyan klasszis játékosok mellett bemutatkozni a Fradiban, mint például Lékai Máté. Úgy érzem, élni is tudtam azzal a lehetőséggel – fogalmazott a klub honlapjának Juhász. – Vártam, hogy ismét itt lehessek. Ugródeszka volt számomra az elmúlt év Szegeden, sokat tudtam erősödni, és szerintem ennek köszönhetően tudok most visszatérni. Izgatottan várom a következő szezont, motiváltan és pozitívan állok hozzá, remélem, minél hamarabb be tudok illeszkedni.”