A 24 éves balszélső a francia bajnokság ezüstérmesétől, a HBC Nantes csapatától érkezik, ahol eddig összesen hat idényt töltött el. Ezalatt Damatrin többször is megnyerte a Francia Kupát és a Ligakupát is, valamint a Bajnokok Ligájában is pályára lépett, ahol eddig összesen 41-szer talált be.

A 2000-es születésű játékos júliustól csatlakozik a tatabányaiakhoz.