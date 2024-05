Női kézilabda NB I: Oftedalék győztes meccsel búcsúztak az Audi Arénától

A jövő hétvégi, budapesti BL-final fourra készülő, a bajnokságban az FTC mögött ezüstérmesként záró Győri ETO a Dunaújvárost fogadta az NB I utolsó fordulójában, és 15 gólos győzelmet aratott.

Utoljára lépett pályára győri játékosként az Audi Arénában a nyáron távozó Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs), Silje Solberg (Vipers Kristiansand), Ana Gros (Krim Ljubljana), Rinka Duijndam (Rapid Bucuresti) és Line Haugsted (Esbjerg), valamint az egyaránt visszavonuló Stine Oftedal és Yvette Broch, akiket a lefújást követő ünnepélyes éremátadó után a klubvezetés és a szurkolói egyesület is elbúcsúztatott.

A Mosonmagyaróvár már biztos bronzérmesként utazott Kisvárdára, és 10 gólos sikerrel mehet nyári pihenőre, akárcsak a Fehérvár, amely a Vasanál volt jobb ugyanennyivel.

NŐI KÉZILABDA NB I

26. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 40–25 (19–12)

Győr, 2291 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

GYŐR: Duijndam – HOVDEN 5 (1), Rju Un Hi 2, DE PAULA 5, Blohm 3, NZE MINKO 6, FODOR CS. 5. Csere: S. TOFT, Silje Solberg-Östhassel (kapusok), Haugsted 2, Broch 3, S. Oftedal 3, Gros 2, Szöllősi-Schatzl 2, Farkas Júlia 2 (1), Kiss D. Edző: Per Johansson

KOHÁSZ: Oguntoye – Nick, Da Costa, Szalai B. 3, PARÓCZY 5 (1), Bouti 2, Sallai N. Csere: Wéninger (kapus), Arany 2 (1), Trawczynska 1, Gajdos 2, LAKATOS P. 5, Horváth P. 2, Horváth A. 2, Török F. 1, Sztanó. Edző: Paic Róbert

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 10. p.: 6–6. 20. p.: 14–8. 26. p.: 16–12. 37. p.: 24–13. 43. p.: 30–18. 50. p.: 33–23

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az elmúlt hetet a védekezés gyakorlásával töltöttük, ehhez maximálisan jó ellenfél volt a Dunaújváros, amely felszabadult játékkal lepett meg bennünket. Fontos volt kipróbálni azokat a helyzeteket, amelyek várhatnak ránk a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is.

Paic Róbert: – Felszabadult játékra készültünk. Az első félidőben ez sikerült. Az ötvenötödik percig reménykedtünk, hogy tízen belül maradhatunk, de az utolsó ötben kiengedtünk. Örömteli, hogy helyenként tetszetős játékot mutattunk be, a fiatalok pedig szép teljesítményt nyújtottak, ami reményt keltő a jövőre nézve.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 25–35 (17–17)

Kisvárda, 250 néző. V: Kiu G., Kiu T.

KISVÁRDA: Mátéfi D. – Akijama 1, KARNIK SZ. 8 (3), Ajano, SZABÓ LILI 5, Siska 1, Mérai 3. Csere: Leskóczi, Szaracs (kapusok), E. Novak, Juhász Gréta 4, Kovalcsik B. 1, Makó, Gém, Bucsi 2, Micsevszki. Edző: Józsa Krisztián

MOSONMAGYARÓVÁR: Szemerey – Udvardi 1, Lancz, PÁSZTOR N. 6, IVANCOK 5, TÓTH ESZTER 8 (5), Strannig Zs. 3. Csere: Hadfi, Horváth Sz. (kapusok), Tóth G. 3, Sztankovics K., ALBEK 4, Varga Emília 2, Schatzl Natalie, Faragó Luca 2, Bardi 1. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–1. 9. p.: 5–5. 15. p.: 8–7. 21. p.: 11–11. 25. p.: 15–13. 30. p.: 17–17. 38. p.: 18–21. 43. p.: 20–25. 49. p.: 21–27. 54. p.: 23–30. 59. p.: 24–34

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak az idei teljesítményéhez. Mi szerdán teljesítettük a minimális elvárást, bennmaradt a csapat az élvonalban. Szerettük volna méltóképpen lezárni a szezont és elbúcsúzni távozó játékosainktól. Nagyon jó első félidőt játszottunk, a második félidőben aztán kijött a két csapat közötti különbség.

Gyurka János: – Nehéz mérkőzés volt ez számunkra, hiszen három hét alatt ez volt a nyolcadik. Úgy érkeztünk Kisvárdára, hogy a legnagyobb sebességgel a legjobb játékunkat nyújtsuk. Az első félidőre rányomta a bélyegét a hosszú utazás, a második félidőben összeállt a védekezésünk és ritmust is váltottunk, ez hozta meg a győzelmet. Gratulálok a lányoknak az egész éves teljesítményéhez.

ALBA FEHÉRVÁR KC–VASAS SC 29–19 (11–10)

Székesfehérvár, 650 néző. V: Bíró, Kiss O.

FEHÉRVÁR: KUBINA – Zrnic 1, SZMBATJAN 8 (4), SZABÓ K. 5, KÖVÉR 2, Utasi 3, Takó 2. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Kocsis B. 1, TOLNAI 2, Afentaler 1, SZEMES 4, Sulyok. Edző: Horváth Roland

VASAS: Zsigmond P. – Domokos 1, Ferenczy D., DOMBI K. 5, Szilovics 1, Juhász F., Lengyel 3. Csere: Balog J. (kapus), Oláh K. 3 (2), Szücsné Sirián 2, Boldizsár, Győrfi, PÉNZES 2, Gáspár 2 (1), Mihály P., Fodor N. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 12. p.: 5–5. 18. p.: 8–5. 24. p.: 8–6. 27. p.: 8–9. 34. p.: 13–12. 40. p.: 18–14. 46. p.: 22–14. 52. p.: 24–15., 58. p.: 26–17

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Tudom azt, hogy szereti mindenki véresre tapsolni a tenyerét, de akik ott állnak az oldalvonal mellett edzőként nagy a felelősségük, és nagyon nehéz volt megtalálni azt a hangsúlyt, azokat a tényezőket, hogy ez a társaság csapattá váljon. Természetesen győzelemmel akartuk befejezni az évet, és bátran mondhatom, hogy ezek a lányok, akik közül tavaly sokan még az ifiben játszottak idén nagyon sokat fejlődtek egyénileg és csapatszinten is.

Konkoly Csaba: – Mi a kézilabda szinte minden elemében csődöt mondtunk, nem működtünk csapatként. Védekezésben voltak olyan jó momentumaink, az első félidőben úgy tűnt, hogy van keresnivalónk, tartásunk, de ezt a második félidőben elvesztettük. Nagyon csalódott vagyok, és az sem vigasztal, hogy bent maradtunk.