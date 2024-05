Még évekig a Sport Tv közvetíti a kézilabda Bajnokok Ligája meccseit

Közölték, hogy a Sport TV csatornáit működtető AMCNI CNE és a Pragosport újabb, hosszú távú együttműködést kötött az Infronttal az EHF klubsorozatainak többéves, exkluzív közvetítési jogait illetően.

A Sport Tv 2015 óta közvetíti a férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája és a nemzetközi klubkézilabda rangos sorozatait, így az Európa-ligát és az Európa-kupát is.

Az elmúlt nyolc idényben a csatorna számos magyar sportsikert és történelmi pillanatot közvetített, mint például a Győri Audi ETO KC 2017-es, 2018-as és 2019-es BL-győzelme, de öt BL-döntőben voltak még érdekeltek a magyar csapatok, s ezidő alatt a Győr, Veszprém, FTC hármas összesen 14-szer jutott el a négyes döntőig. Június 1-jén és 2-án tizedszer ad otthont Budapest a női final fournak.

„Nagyon büszkék vagyunk erre a megállapodásra, ahogyan az EHF Marketinggel és a Pragosporttal való kiváló kapcsolatunkra is, amelyet sok közös projekt fémjelez. Nem vitás, hogy Magyarországon az EHF Bajnokok Ligája az egyik legfontosabb sportsorozat, hiszen a végső győzelemre is esélyes sztárcsapataink vannak, világsztár sportolókkal a keretükben. A Sport TV továbbra örömmel ad otthont a nemzetközi klubkézilabdának, csúcsminőségben az élő közvetítések és a kísérőműsoraink kapcsán is. Szívügyünk, hogy minél több kiváló magyar eredmény szülessen az elkövetkező években, lehetőleg már a 2024-es női EHF FINAL4-on is” – nyilatkozta a jogszerzéssel kapcsolatban Málnay B. Levente, az AMCNI CNE vezérigazgatója.

Az EHF női Bajnokok Ligájával kapcsolatban immár hagyománynak tekinthető, hogy a Sport TV stúdiójában rendezik az EHF FINAL4 sorsolását. 2023-ban a Sport TV közvetítette, ahogyan az MVM Dome-ban az EHF FINAL4-on világrekordot jelentő 20 022 néző szurkolt a lelátón, és ahogyan a 2023–2024-es idényben a kézilabda BL történetében először öt magyar csapat indult az EHF Bajnokok Ligájában (a Debreceni VSC, a Ferencváros, a Győri ETO, a Szeged és a Veszprém).