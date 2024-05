Férfi kézi: Bombac súlyos sérülést szenvedett – a Szeged eljárást kezdeményez

A bajnoki döntő első mérkőzésén Dean Bombac súlyos fejsérülést szenvedett, így nem játszhat a szerdai, szegedi meccsen – írja a pickhandball.hu és a szegediek honlapja a csapat orvosát is idézi a sérüléssel kapcsolatban.

„Kezdjem a jó hírrel, Deki (Dean Bombac – a szerk.) a körülményekhez képest jól van, a meccs után hazatérhetett Szegedre – nyilatkozta dr. Szabó István. – A sérülést követően MRI-vizsgálaton vett részt, amely állkapocstörést állapított meg. Hétfőn újabb vizsgálat vár rá. Mivel volt egy eszméletvesztése, így agyrázkódást is szenvedett, pihennie kell, nem játszhat a szegedi második meccsen. Az egyik fülére kevésbé hall, de a hétfői vizsgálat adhat majd pontos diagnózist, hogy mi lehet a probléma.”

A klubhonlap az orvosi diagnózist a Pick Szeged állásfoglalásával egészíti ki a történtek kapcsán:

„Klubunk eljárást kezdeményez majd a sérülést okozó veszprémi játékossal, Ligetvári Patrikkal és a döntő két játékvezetőjével szemben. Számunkra elfogadhatatlan, hogy ez a súlyos sérülést eredményező szabálytalanság büntetlenül maradt. Hivatalos panasszal élünk a Magyar Kézilabda Szövetség illetékes bizottsága felé, a lépéseket ennek érdekében hamarosan megtesszük.”

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TELEKOM VESZPRÉM–OTP BANK-PICK SZEGED 35–28 (19–13)

Veszprém, 4116 néző. V: Hargitai Markó

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 4, J. OMAR 8 (3), REMILI 4, FABREGAS 5, Casado 3, Elísson 2. Csere: Jensen (kapus), Ligetvári, Sandell, Pesmalbek, Nilsson 1, MAHÉ 5 (1), Koszorotov 3, Végh. Edző: Momir Ilics

SZEGED: Imsgard – Sostaric 2, GARCIANDÍA 6, Bánhidi 2, Mackovsek 4, Gaber, Bombac. Csere: Mikler (kapus), Frimmel 4, MARTINS 6 (3), Bodó 2, Szita 1, Jelinic 1. Edző: Kárpáti Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 9–3. 26. p.: 14–13. 30. p.: 19–13. 38. p.: 23–16. 45. p.: 28–18. 51. p.: 30–21. 58. p.: 35–27

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Momir Ilics: – Nagyon erősen nyitottuk a meccset, remekül teljesítettünk, különösen védekezésben. A kapusunk is mindenhol ott volt. A cserék után voltak rosszabb perceink, olyan periódusok, amikor úgy tűnt, elcsúszhatunk, az első félidő végén ugyanakkor ismét formába lendültünk. Az öltözőben arról beszéltünk, hogy úgy kell folytatnunk a meccset, ahogy a szünet előtt abbahagytuk, és ez sikerült is. Boldog vagyok, de még nem értünk el semmit, nem lesz könnyű nyerni Szegeden.

Kárpáti Krisztián: – Saját magunknak köszönhetjük a nagy különbséget, hiszen ziccereket hibáztunk rögtön a meccs elején. Aztán még sikerült visszakapaszkodnunk, egy gól volt csak a különbség. Történtek olyan dolgok a pályán, amelyek szerintem nem kézimeccsre valók, meg is lett az eredménye. Én is hibáztam, ki kellett volna kérnem a második időt, amikor szétestünk fejben, mert a Veszprém nagyon erős csapat, abban a pillanatban, hogy elveszítjük a koncentrációt, átszalad rajtunk, és eldönti a meccset.