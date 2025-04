Mattias Skjelmose célfotóval nyerte az Amstelt Tadej Pogacar előtt

Vasárnap délelőtt előbb a női verseny rajtolt, a mezőnyben a magyar bajnoki trikót viselő Vas Blankával, akire ezúttal is elsősorban segítői szerep hárult. Olimpiai negyedik helyezettünk ennek az elvárásnak pedig maximálisan meg is felelt, hiszen, miután a nap első komolyabb szökését táv feléhez közeledve befogta a mezőny, a második jelentősebb elmenés kialakításában tevékenyen részt vett, majd sokszor vezette is a 15 fős csoportot – amelyben két csapattársa a jelenlegi és a korábbi Európa-bajnok Lorena Wiebes és Mischa Bredewold is ott volt. Ebből a csoportból hárman megléptek 20 kilométerrel a céltól, majd rövidesen Bredewold az élen haladó trió után indult, s végül Ellen van Dijkkal együtt fel is ért rájuk. Vas az utolsó kilométereken leszakadt az első üldözőcsoportról, míg az élen Bredewold 2.3 kilométerre a céltól a Cauberg emelkedőjének utolsó, ötödik megmászása során támadást indított, amire a többiek nem tudtak reagálni, így nagy meglepetésre hét másodperces előnnyel megnyerte a viadalt. Vas végül bő három és fél perces hátránnyal az 59. helyen ért be a célba.

A férfiak ekkor már valamivel több mint három órája úton voltak – a mezőnyben pedig a magyar bajnoki trikóban tekerő Valter Attila mellett ott volt többek között a címvédő Tom Pidcock, a hivatalban lévő világbajnok, a verseny két évvel ezelőtti győztese, Tadej Pogacar, vagy éppen a decemberi bukása után pénteken sprintgyőzelemmel visszatérő olimpiai bajnok Remco Evenepoel. Közel 40 kilométer megtétele után alakult ki a nap szökése, nyolcan léptek meg a mezőnytől, ám előnyük egyszer sem érte el négy és fél percet. Valamivel több mint 150 kilométer után Evenepoel – és Wout van Aert, valamint Thibau Nys – keveredett bukásba, de mindhárman folytatták a versenyt és rövid úton visszaértek a mezőnybe, amely 70 kilométerre a céltól pontott tett a szökés végére. Bő húsz kilométerre a céltól a korábbi kétszeres világbajnok Julian Alaphilippe kezdett támadásba, amit Tadej Pogacar kontrázott meg a Gulperberg emelkedőjén, majd a szlovén UFO leszakította magáról a franciát, s ezúttal egy 43 kilométeres szólóra vállalkozott. Nagyjából ekkor döntött úgy Mattias Skjelmose és Evenepoel, hogy megpróbálnak Pogacar után menni, s kettősük végül 8 kilométerre a céltól érte be az élen magányoskodó 26 éves klasszist. Miután pedig az utolsó emelkedőn sem indított támadást egyikük sem, biztossá vált, hogy sprint dönt hármójuk között: ezt ugyan Evenepoel indította, de őt Pogacar hamar beérte, ám végül nevető harmadikként a legjobban taktikázó Skjelmose örülhetett, miután a célvonalon fél kerékkel Pogacar előtt áthaladva megnyerte a versenyt.

A 24 éves dán pályafutása legnagyobb győzelmét aratta, míg Valter Attila végül a 22. helyen érkezett meg – sokat dolgozott azért, hogy Wout van Aert a közvetlenül üldözőcsoport élén, a negyedik helyen érkezzen meg.

A BEFUTÓ

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

AMSTEL GOLD RACE

FÉRFIAK (Maastricht–Berg en Terblijt, 255.9 km)

1. Mattias Skjelmose (dán, Lidl Trek) 5:49:58

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel

3. Recmo Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) a. i.

...22. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 3:36 perc hátrány

NŐK (Maastricht–Berg en Terblijt, 157.4 km)

1. Mischa Bredewold (holland, SD Worx) 4:03:03

2. Ellen van Dijk (holland, Lidl Trek) 7 másodperc hátrány

3. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) a. i.

... 59. Vas Blanka (SD Worx) 3:46 p h.