Németh Anikó: Norvégia, Németország és Japán is verhető ellenfél

Javában zajlik a magyar női jégkorong-válogatott felkészülése a csehországi A-csoportos világbajnokságra, Pat Cortina csapata már edzőmérkőzést is játszott, és immár teljes kerettel gyakorol a következő megméretésre.

„Hétfőn és kedden még pihentünk, mert a múlt vasárnapi, japánok elleni meccsről későn értünk haza. Sokan csak szerdán csatlakoztak a csapathoz, köztük a tengerentúli légiósok. Éppen ezért intenzíven álltunk neki újra az edzéseknek, egy óra kondi után majdnem napi kétszer voltunk jégen” – mondta a válogatott első számú kapusa, Németh Anikó.

A mieink az előző vasárnap legyőzték a sokáig a legjobb öt csapat között szereplő japánokat, de Németh szerint ennek egyelőre nem sok jelentősége van.

„Jó meccset játszottunk Japán ellen, pörgős összecsapás volt, hiszen az ázsiaiak tempós hokit játszanak, gyorsan is gondolkodnak a jégen. Nyertünk 4–2-re, de ez egyelőre nem jelent semmit a világbajnoksággal kapcsolatban, tudnak ők ennél jobban is játszani. A legfontosabb hozadéka, hogy az önbizalmunkat növelte a siker. Annak ellenére, hogy négy gólt lőttünk, kevés helyzetünk és kapura lövésünk volt, ebben mindenképp fejlődnünk kell.”

Az intenzív edzések mellett Garát-Gasparics Fanniék fél szemmel már a következő összecsapásra összpontosíthatnak, a szintén A-csoportos Norvégiával mérkőznek meg április 6-án, vasárnap.

„A norvégok elleni találkozón már azzal a csapattal korcsolyázunk a jégre, amely a világbajnokságon is szerepel. Az lesz a feladatunk azon az edzőmeccsen, hogy a sorok összeszokjanak, és kialakuljon a megfelelő összhang” – mondta Németh Anikó.

Az előző évben a női válogatott Klagenfurtban vívta ki az elitben szereplés jogát, és az a célja, hogy 2026-ban is az A-csoportban küzdhessen, ez pedig elérhetőnek tűnik. A mieink csoportjából Svédország kimagaslik, de a másik három rivális ellen van reális esélyünk. Különösen a németek elleni párharc ígérkezik különlegesnek, hiszen februárban éppen ellenük dőlt el ki-ki meccsen, hogy a magyar együttes nem lesz ott a jövő évi téli olimpián, így jó lenne visszavágni azért a kudarcért.

„Mindig nehéz feladat az A-csoportban maradni, de most olyan csoportba kerültünk, amelyben ez egyáltalán nem lehetetlen. A japánok már nincsenek a legjobb öt között, a valós tudásuk ezt nem is indokolná, ahogy a korábbi években sem feltétlenül volt ott a helyük, és a Norvégia, Németország, Japán hármas is verhető” – szögezte le Németh.

A válogatott vb-programja

Április 10., csütörtök, 15.00: Svédország–Magyarország

Április 11., péntek, 11.00: Magyarország–Japán

Április 13., vasárnap, 11.00: Magyarország–Norvégia

Április 14., hétfő, 11.00: Németország–Magyarország