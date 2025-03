Nagy hiányérzettel zárta az idényt Hári János

December elejéig teljesen másként festett a Fehérvár idénye, ha akkor azt mondta volna valaki, hogy Kiss Dávid együttesének a végén még rájátszáskvalifikációt is kell vívnia, feltehetőleg mindenki kétkedett volna. Januárig a tabella első három helyének valamelyikén állt a Volán az alapszakaszban, de ebben az időszakban már egyre jobban felzárkóztak a riválisok, és a több lejátszott mérkőzésének is köszönhetően állt előkelő pozícióban a Kiss-csapat.

Már korábban gödörbe kerültek a kék-fehérek. December 8-án az alapszakasz 25. fordulójában az olasz Asiagót fogadták és nyertek hosszabbításban 4–3-ra. Az alapszakasz első 25 mérkőzéséből mindössze hatot veszítettek el, az utána következő 23 találkozóból viszont már 14-et, ebből kettőt a ráadásban. Az igazsághoz hozzátartozik, jelentős sérüléshullámmal kellett megbirkóznia az együttesnek decemberben és januárban, Erdély Csanád például két hónapra dőlt ki, a támadó január 24-én térhetett csak vissza, Anze Kuralt december 20-án sérült meg, ő február 21-én öltözött be csak újra. Bartalis István január 12-én dőlt ki, ő vissza sem térhetett, a válogatott csatár az A-csoportos világbajnokságról is lemarad. Ezek mellett ott voltak az időszakos kiesések, Sebők Balázsnak és Magosi Bálintnak is akadt rövidebb kihagyása, Kiss Roland ősszel dőlt ki, ő is csak az idény végén lett ismét bevethető. Ennyi hiányzót nehezen bírt el a csapat, arról nem beszélve, hogy két hónapos kihagyást követően nyilván nem csúcsformában térnek vissza a játékosok. Tavaly decembertől tehát fokozatosan csúszott bele a gödörbe a Volán, ami az idő előrehaladtával pedig egyre csak mélyült.

„November vége óta nagyon nem klappolt a játékunk, elkezdtünk küszködni, jöttek sérülések is, úgy érzem, az ott kezdődő hullámvölgyből nem is tudtunk igazán kijönni, egyre mélyebb lett a gödör – mondta a Salzburg elleni utolsó mérkőzés után Hári János, a Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitánya. – Nagy nehezen beverekedtük magunkat a rájátszásba a Bécs ellen, legalább ez sikerült. Erre a negatív periódusra esett a Magyar Kupa és a bajnokság vége, és gödör végképp mély lett.”

Az idény alakulása már csak azért is fájó, mert az őszi remek szereplés után joggal nőttek meg az elvárások a csapattal szemben, ha pedig csak néhány ponttal többet szerzett volna a Fehérvár az utolsó húsz fordulóban, akkor a legjobb négyben zárva elkerülhette volna a bivalyerős csapatokat a negyeddöntőben.

„A küzdéssel nem volt baj sosem, mindenki akart, ment előre. Nem feltétlenül a Salzburg elleni mérkőzéseken kell merengeni, hanem inkább a folyamaton, hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe. Ehhez idő kell, alszunk rá néhányat, tükörbe kell néznie mindenkinek, hiszen az alapszakasz második felében mindenki egyénileg is alulteljesített, ezáltal pedig a csapat is. Nagy a hiányérzetem az idénnyel kapcsolatban.”

A 2020–2021-es kiírás óta minden alkalommal bejutott a Volán a rájátszásba, a 2022-es döntő óta egyre nagyobb az elvárás a csapattal szemben, így a mostani sima, 4–0-s negyeddöntős kiesés mindenképpen csalódás az elmúlt évek eredményei alapján.

„Nem ez volt az elvárásunk, hogy éppen csak bejussunk a rájátszásba, aztán rögtön kiessünk. Ha a tíz évvel ezelőtti Volán lennénk, amelyik néha bejutott a legjobb nyolc közé, akkor eksztázis lett volna a gyors kiesés ellenére is. Joggal változtak az elvárások, jobb játékosaink vannak, jobb körülmények között dolgozhatunk. Mindenkinek át kell gondolnia, miben volt hiba – a játékosoknak, az edzőknek és a vezetőknek is. Meg kell néznünk, hogy az új idényben mit csinálhatunk jobban, augusztusban új fejezet kezdődik – folytatta Hári, majd kitért a szurkolókra is, akik a párharc negyedik mérkőzése után is nagy tapssal jutalmazták az erőfeszítéseiket. – A drukkereinkre sosem lehet panaszunk, a szurkolásuk és a lojalitásuk sokat jelent nekünk. Nekem szinte kellemetlen volt a mérkőzés után előttük állni, hiszen négy nullás összesítéssel estünk ki. Rosszul sikerült az idény második fele, de nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ennyire jól állnak hozzá a csapathoz, akkor is pozitívak, amikor igazából meg sem érdemelnénk.”

Bár az idény első felében sem volt kiemelkedő Kiss Dávid együttese a speciális játékhelyzetekben, a hatékony öt az öt elleni játék miatt ezt még elbírta a csapat. Ám, ahogy elkezdődött a hullámvölgy, és élesedett a küzdelem az alapszakasz végén, úgy esett vissza az emberelőnyös játék. Ez pedig a rájátszásban csúcsosodott ki: 18 emberelőnyből egyet sem tudott értékesíteni a Fehérvár, védekezésben a 22 hátrányból kapott öt gól a középmezőnyhöz elég, de a teljes idényt tekintve csak a 11. helyen zárt ebben a mutatóban a 13 csapatos mezőnyben. A támadójátékban is jelentős visszaesés tapasztalható, az első 25 mérkőzésen 3.4-es meccsenkénti lőtt gól átlaga volt a Volánnak, ez az alapszakasz második felére 2.4-re csökkent. A rájátszásban a Salzburg ellen négy mérkőzésen mindössze ötször találtak be a fehérváriak, ebből három az utolsó, negyedik találkozón esett. A speciális játékok is szétestek

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–RED BULL SALZBURG 3–6 (0–0, 2–4, 1–2)

MET Aréna Székesfehérvár, 3220 néző. V: Fichtner, Smetana (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik

FEHÉRVÁR: Reijola – Atkinson, Campbell / Gaunce, MESSNER (2) / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Varga B. Hári, Kuralt / ERDÉLY 1 (1), Sebők, TERBÓCS (1) / Kulmala, BERGER 1, Brown 1 / Magosi, Németh, Mihály / Ambrus G. Edző: Kiss Dávid

SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Wimmer / Stapelfeldt, Lewington 1 / Sinn, Nienhuis / Hörl, Auer – RAFFL 2 (1), NISSNER 1 (2), SCHNEIDER (3) / Kraus, Rowe (1), Kosmachuk 1 / Thaler (1), Baltram, Bourke / Hochkofler (1), Wukovits, M. Huber 1. Edző: Oliver David

Kapura lövések: 20–40. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 6/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Salzburg javára