Magosi Bálint: Nem játszottunk úgy, ahogyan kellett volna

– Hogyan összegezné a címvédő Salzburg elleni bajnoki negyeddöntős párharcot?

– Csalódásként éltem meg – válaszolta Magosi Bálint, a Hydro Fehérvár AV19 támadója. – Ugyan a negyedik mérkőzésen is visszajöttünk, de az öt kapott gólból három rosszul pattanó korongból esett. Még talán a hokiistenek is azt akarták, hogy hamar továbbjusson a Salzburg, hozzáteszem, megérdemelten. Ha meg is nehezítettük a dolgát, nem játszottunk úgy, ahogyan kellett volna. Igyekeztünk, mindent kiraktunk a jégre, de egyszerűen valami hiányzott.

– Említette a szerencsétlen gólokat, hihetetlen helyekről talált be a Salzburg, hasonló gólokat egy teljes idény alatt kap egy csapat, nemhogy egy negyeddöntős párharcban. Mennyire fogja meg ez a csapatot, főleg akkor, amikor az életéért küzd?

– Az lebegett a szemünk előtt, hogy az idény folytatása a tét, igyekeztünk, hajtottunk, de a negyedik meccsen a harmadik harmadra kipukkadt a lufi. Okosan játszottak az osztrákok, tartották a korongot, mindig üres területre korcsolyáztak a támadóharmadban. Lehet, az eredmények azt mutatják, hogy közel voltunk hozzájuk a negyeddöntős párharcban, de néha úgy éreztem, mégis távol vagyunk.

– A teljes idényt vizsgálva, mi csúszott félre tavaly decembertől? Csak a rájátszáskvalifikáció során vált biztossá a nyolc közé jutás, holott az alapszakasz feléig élcsapat volt a Fehérvár. Aztán a Salzburg elleni párharcban időnként újra az őszi Volánt lehetett látni.

– Hónapok óta nehezemre esik elaludni és nem a jégkorongra gondolni. Próbáltam rájönni, mi lendíthetne át minket a nehézségeken. Nem tudom konkrétan megmondani, mi volt a probléma, miért nem jutottunk be egyenes ágon a rájátszásba. Egyvalamit tudok kontrollálni, a saját játékomat. Ahogy a csapat visszaesett, az én teljesítményem is, nem tudtam többet tenni, ezt nagyon sajnálom. Azért van rajtam a csapatkapitány-helyettest jelentő „A” betű, hogy az ilyen szituációkban csináljak valamit, amivel fel tudom rázni a csapatot, de ez nem sikerült, ezért nagyon csalódott vagyok. Klisé, tudom, de tüzetesen kell elemeznünk a történteket és tanulnunk belőlük. Most még nagyon csalódott vagyok, nyilván ez az állapot nem tart örökké, már csak a gyerekek miatt sem, akik gondoskodnak arról, hogy máson járjon az eszem. Egy biztos, mindenkinek szüksége lesz a mentális feltöltődésre, a következő idény új kihívás, készen kell állnunk.

– Ezek szerint összességében nagy hiányérzet maradt önben az idénnyel kapcsolatban.

– Abszolút. Amikor jól ment, akkor is azt beszéltük, hogy néhány szituációban jobban kellene játszanunk. Az idény második felében kiütköztek azok a hiányosságok, amelyek felett a korábbi, sikeres időszakban elsiklottunk. Talán jobban meg kellett volna vizsgálni a videózások során bizonyos helyzeteket vagy jobban elemezni őket. Az alapszakasz utolsó öt mérkőzéséből egyet nyertünk meg, de annak ellenére, hogy hibáztunk, elkezdtünk egymásért hokizni, ez végig elvárható lett volna, csak a győzelmek közepette könnyebb elfelejteni. Ezen túllendülni nem volt egyszerű, de bejutottunk a rájátszásba, ami annak tükrében, hogyan alakult az idény második fele, fegyvertény. Kellett hozzá az is, hogy a kapusaink nagyon jól védjenek, annak ellenére, hogy náluk is be-becsúsztak bakik. Ilyen volt az idényünk, akadtak hibák, de mentünk előre, aztán mégsem alakult jól minden. Voltak jó momentumaink is, aztán a végére az egész egy nagy katyvasz lett. Ez kicsúcsosodott a Salzburg elleni negyedik mérkőzésen is. A párharcban végig megnehezítettük a dolgát, de ez nem volt elég.

– Az elmúlt négy idényben háromszor találkozott a Fehérvár a Salzburggal a rájátszásban, hol a döntőben, hol a legjobb nyolc között. Rendre szoros volt a küzdelem, de mindig a rivális jött ki jól a párharcból. Mentális gát akadályozza önöket a salzburgiakkal szemben?

– Nem mondanám ezt, volt, hogy kétszer megvertük őket. Nagyon jó stratégiával játszó csapat a Salzburg, olyan jégkorongozókkal, akik beleillenek a rendszerbe. Kevés helyzetet lehet kialakítani ellenük, a kérdés az, hogy ezekből mennyit lövünk be, emellett a speciális egységek és a kapusteljesítmény is kell. Sajnos az idény második felében nem működtek a speciális egységeink, de a saját játékommal voltam elsősorban elégedetlen, nekem is jobban kellett volna játszanom ahhoz, hogy továbblendítsem a csapatot a hullámvölgyből, amelybe decemberben került.