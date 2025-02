A Salzburg elleni győzelem nagy lökést adna a fehérvári hokisoknak a rájátszásra

– Legutóbb a Bolzanótól kikaptak a MET Arénában, pedig egy győzelemmel bebiztosíthatták volna a rájátszást. Hogy látta azt a találkozót? Két gólt kaptak emberelőnyben, ez nyilván mérkőzés közben sem építi a csapat önbizalmát.

– Nagyon dühítő, főleg annak tudatában, hogy az elmúlt mérkőzésekhez képest öt az öt ellen most játszottunk a legjobban. Működött a letámadásunk, viszont az, hogy emberelőnyben két gólt is kaptunk, minden szinten elfogadhatatlan. Ezen javítanunk kell, erre nincs mentség. Itthon kikapni mindig fájó, de nem eshetünk szét, most kell igazán összezárnunk, és olyan dolgokat véghez vinni, amelyekre büszkén tekinthetünk vissza az idény végén.

– Több hetet kihagyott, január második felében tudott visszatérni a csapathoz. Mennyire volt nehéz ez az időszak?

– Bármilyen szituációban nehéz kívülről nézni a csapatot, nem tudsz segíteni a társaknak. Ráadásul az én sérülésem nem is olyan volt, hogy hetekig gipszben lettem volna, kívülről úgy tűnhettem, mint aki teljesen egészséges. Idegőrlő időszak volt, mentálisan megviselt, ahogy bármelyik másik játékost is megviselne. Úgy gondolom, most már fizikailag teljesen rendben vagyok, mindennel próbálom segíteni a csapatot, legyen szó egy kiharcolt kiállításról vagy egy emberhátrányos védekezésről.

Fotó: Török Attila

– Milyen hangulatban van most az együttes? Nyilván az ingadozó forma hatással van az öltözői légkörre is.

– Nyilvánvalóan egy ilyen mérkőzés után nem volt ideális a csapatmorál, de van pár napunk a Salzburg elleni mérkőzésig ezt visszahozni, és egy utolsó nagy pusht csinálni ellenük, üzenetet küldeni, hogy itt nem egyszerű nyerni.

– Mi hibádzik most önöknél? Az osztrák túrán, valamint a Bolzano ellen is sokat javult a mezőnyjáték, de becsúszott pár hiba, és elúsztak a mérkőzések.

– Nem szabad ilyen hibákat elkövetni. Megnézhetjük az ellenfeleket, hogyan támadnak le, mit játszanak a speciális egységeik, de ha az olyan alapdolgokat, mint a korong kijuttatása a harmadból, nem csináljuk jól, és eladjuk a pakkot, akkor az mentális kérdés. Jobban kell felkészülnünk mentálisan, nincs a legmagasabb szinten most a csapatmorál, de ez is össze tud kovácsolni egy csapatot, láttunk erre számtalan példát már.

– A Salzburg ellen a rájátszás lesz a tét – egy győzelem mit jelenthet a továbbiakra nézve?

– Nincs annál jobb hangolódás a playoffra, mint megverni itthon a Salzburgot. Ebben a szellemben megyünk neki a találkozónak, aztán hogy utána mi lesz a választásnál, majd kiderül.