Negóék hatalmas meglepetést okoztak

A kiesés elől menekülő, Loic Negóval a kezdőjében felálló Le Havre nagy meglepetést okozott, hiszen a Bajnokok Ligájában eddig remeklő Lille otthonában nem hátrált meg, és addig ostromolta a hazaiak kapuját, mígnem a 38. percben Ahmed Hasszan góljával megszerezte a vezetést. A fordulás után továbbra sem változott a játék képe, inkább a vendégcsapat tudott jó megmozdulásokat mutatni, amelyeknek meg is lett az eredménye. Az 56. percben ugyanis Issa Soumaré is betalált, így már kétgólos volt a vendégek előnye (0–2). A 97. percben a Lille is bevette egyszer a Le Havre kapuját, de ez már csak szépítésre volt elég. Loic Nego végigjátszotta a találkozót. 1–2

A tabellán jelenleg harmadik Nice már a 10. percben vezetést szerzett, ám ezt követően még sokáig nem nyugodthatott meg, ugyanis a Lens folyamatosan ostromolta a kapuját a folytatásban. A fordulás után azonban egy csúnya szabálytalanság után piros lappal leküldte a játékvezető Facundo Medinát, a Lens védőjét, a hazaiak pedig ki tudták használni az előnyüket. A 64. percben ugyanis megduplázta a Nice az előnyét, ami végül elég is volt a győzelemhez. 2–0

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

Nice–Lens 2–0 (Laborde 10. – 11-esből, Clauss 64.)

Lille–Le Havre 1–2 (Akpom 90+7., ill. A. Hasszan 38., Soumaré 56.)

KÉSŐBB

21.05: Saint-Étienne–Rennes

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

PSG–Monaco 4–1 (Vitinha 6., Kvarachelia 54., O. Dembélé 57., 90., ill. Zakaria 16.)

Nantes–Brest 0–2 (Ajorque 9., Lees-Melou 90+6.)

VASÁRNAP

15.00: Lyon–Reims

17.15: Auxerre–Toulouse

17.15: Strasbourg–Montpellier

20.45: Angers–Marseille