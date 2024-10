A 98. és a 101. percben szerzett gólokkal nyerte meg az északi derbit a Lille

LENS–LILLE 0–2

Egészen a 98. percig nem hozott gólt a mozgalmas északi derbi, akkor viszont egy kezezés miatt tizenegyeshez jutott a Lille, és a Real Madrid, valamint az Atlético Madrid ellen a közelmúltban hasonló szituációban hidegvérű Jonathan David ezúttal sem hibázott (VIDEÓ ITT!).

Már ezzel az egy góllal is odalett volna a Lens veretlensége, de maradt idő még egyre: az egyenlítés reményében teljesen kitámadó hazaiakat sikerült megkontrázni, Mohamed Bayo fejezte be az akciót (VIDEÓ ITT!).

REIMS–BREST 1–2

Hosszú veretlenségi sorozata után már a második vereségét szenvedte el a Reims: az Auxerre után szombaton a Brest is legyőzte, utóbbi ráadásul vendégként. A BL-ben eddig kiválóan teljesítő bretonok kezezés miatt megítélt tizenegyesből, Romain Faivre révén korán megszerezték a vezetést, majd nem sokkal később egy hamisítatlan bresti ellencsapást Mama Baldé fejezett be góllal (VIDEÓ ITT!).

Bár a hazaiak Joseph Okumu fejesével gyorsan szépítettek (VAR-ozással zárták ki, hogy a lesen álldogáló Nakamura Keito zavarta Marcel Bizot kapus kilátását), a hátralévő több mint egy óra nem volt elég az egyenlítésre. A Brest három forduló óta veretlen, kapaszkodik felfelé a tabellán.

ANGERS–SAINT-ÉTIENNE 4–2

Zuriko Davitasvili, a Saint-Étienne leggólerősebb játékosa kétszer is egyenlített, de Ibrahima Niane tizenegyesből harmadszor is vezetést szerzett az Angers-nak, és arra a zöldek már nem tudtak válaszolni. Sőt: a végjátékra becserélt Bamba Dieng a ráadásban belőtte a hazaiak negyedik gólját is.

Alexandre Dujeux csapata – amely immár három forduló óta veretlen – idénybeli első győzelmével meg is előzte riválisát a tabellán.

Ibrahima Niane (jobbról a harmadik) góljára már nem érkezett válasz, nyert az Angers (Fotó: AFP)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Angers–Saint-Étienne 4–2 (Abdelli 7., Aholou 39., Niane 69. – 11-esből, B. Dieng 90+3., ill. Davitasvili 15., 57. – az elsőt 11-esből)

Reims–Brest 1–2 (Okumu 29., ill. Faivre 4. – 11-esből, M. Baldé 18.)

Lens–Lille 0–2 (J. David 90+8. – 11-esből, Bayo 90+11.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Lyon–Auxerre

17.00: Montpellier–Toulouse

17.00: Nice–Monaco

17.00: Strasbourg–Nantes

20.45: Marseille–PSG

Pénteken játszották

Rennes–Le Havre 1–0 (A. Gómez 54.)

Kiállítva: Opéri (90+6. – Le Havre)