A spanyol válogatott ugyanazokra a csatárokra és középpályásokra számíthat, mint az elődöntőben, de a védősorban akadnak változások.

Azt már lehetett tudni, hogy Dani Carvajal és Robin Le Normand is visszatér az eltiltásából, azonban ezen felül is akadnak jó hírek a spanyol oldalon. Biztos lett ugyanis továbbá, hogy Jesús Navas és Nacho Fernández is készen áll fizikailag a megmérettetésre, annak ellenére, hogy az utóbbi még edzést is hagyott ki a finálét megelőző napokban.