Most accurate long passes by midfielders at #EURO2024 so far:



◎ 21 - Toni Kroos 🇩🇪

◎ 15 - Declan Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

◎ 14 - Aurélien Tchouaméni 🇫🇷



Three of Europe's finest. 🔝 pic.twitter.com/ed9AzRdsC0