„Hihetetlen, hogy 16 évesen már ezen a szinten szerepel” – Jamal Musiala Yamalról

„Az a tény, hogy Németország rendezi az Európa-bajnokságot, plusz erőt ad nekünk. Érezzük az emberek támogatását, és ha mögötted áll az ország, akkor nagy dolgokat vihetsz véghez. (...) Számomra óriási megtiszteltetés, hogy hazai közönség előtt játszhatok egy Eb-n. Azt akarom, hogy az ország büszke legyen ránk és boldog legyen. Ez a felelősség nekem örömöt okoz” – beszélt a hazai rendezésű viadal jelentőségéről Jamal Musiala, majd a spanyolok elleni negyeddöntős ütközetről is szót ejtett.

„Nagyon nehéz meccs vár ránk, hiszen mindkét csapatot a döntőbe predesztinálja a kerete. Segítenünk kell egymásnak és hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. – mondta az Eb-n eddig három gólt szerző támadó. – A spanyoloknak számos veszélyes játékosa van. Nico Williams, Lamine Yamal és Pedri egyaránt képes eldönteni egy mérkőzést, de nekünk is megvannak a magunk húzóemberei, így hinnünk kell a saját képességeinkben.”

Ezt követően Musiala külön kitért a Barcelona 16 éves szélsőjére.

„Hihetetlen, hogy 16 évesen már ezen a szinten szerepel. Az ő korában én még nem tartottam ott fizikailag, hogy az első csapattal edzhessek. Ezzel szemben ő rendszeresen a felnőttekkel játszik és képes tartani velük a tempót, s ezt jó látni” – dicsérte ellenfelét a 21 éves támadó. Musiala emellett beszélt a Julian Nagelsmannal való munkáról, Toni Kroosról, valamint a meccsek előtti rutinjáról is.

„A mester bíz bennem és szabadsággal ruház fel a pályán, erre pedig nagy szükségem van. Ösztönösen, szabadon játszhatok, így néha hibázhatok is, de cserébe besegítek hátul is, mivel a védekezés is fontos. Természetesen a szabadság is kulcsfontosságú, és én megkapom ezt, továbbá érzem a stáb bizalmát is. Már a Bayernnél jó volt a kapcsolatunk, s ez most is így van. A szakmai stáb sokat segít nekem, és én sokat profitálok ebből” – mondta a fiatal játékos a németek szövetségi kapitányáról.

„Toni Kroosról órákig tudnék beszélni. Úgy játékosként, mint emberként rengeteget tesz hozzá a csapat játékához. Az egész csapatot előre viszi, s nekem és a hozzám hasonló fiataloknak sokat jelent, hogy Toni ott van mögöttünk. Éppen ezért mi mindent meg fogunk tenni, hogy megnyerjük ezt a tornát a nemzetnek, a stábnak, valamint saját magunknak is. Ez a legfőbb motivációnk – mondta Musiala, a torna után visszavonuló ikonról, majd beszélt a saját meccsek előtti rituáléjáról. – Minden meccs előtt ugyanazt csinálom, fontosnak tartom, hogy az adott találkozót egy nyugodt nap előzze meg. Sokat alszom és nem gondolok az ellenfélre, ellenben a saját taktikánkat alaposan átnézem. Sváb raviolit nem eszek a meccsek előtt, az jutalomként jár nekem, ha győztünk.”