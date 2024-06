Itt a bizonyíték, Toni Kroos tényleg a csúcson hagyja abba

324 - Most successful passes by a player in a UEFA EURO group stage:



324 - Toni Kroos (EURO 2024)

323 - Toni Kroos (EURO 2016)

317 - Xavi (EURO 2012)

281 - Granit Xhaka (EURO 2016)

280 - Toni Kroos (EURO 2020)



