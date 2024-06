Eb 2024: gyönyörű német gólok a nyitó meccsen – íme, az összes találat videón!

Florian Wirtz és Jamal Musiala góljával szűk 20 perc alatt a német labdarúgó-válogatott 2–0-s vezetésre tett szert a labdarúgó Eb nyitó meccsén Skócia ellen. Majd a félidő végén Kai Havertz is betalált. A második játékrészben Niclas Füllkrug nagy góllal növelte négyre a különbséget. Antonio Rüdiger öngóljával szépítettek a skótok, majd Emre Can állította be az 5–1-es végeredményt. Íme, a gólok!