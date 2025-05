Piastri a leggyorsabb a piros zászlóval záruló miami szabadedzésen

Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös bajnokság, a Formula–1 mezőnye Dzsidda után Florida felé vette az irányt, ahol az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az év második sprinthétvégéjének programja. Az idény hatodik állomására már Oscar Piastri érkezett meg vb-éllovasként, és a Bahreinben, majd Szaúd-Arábiában aratott győzelme után a 2041 végéig hosszabbító Miami Nagydíjra is ő készülhetett fő esélyesként.

Lando Norris eközben teljesítménykényszerben érkezett meg Floridában, hiszen amellett, hogy elvesztette a vezetést a bajnoki összetettben, az elmúlt nagydíjakon több hibát is vétett. Miami ugyanakkor tökéletes tökéletes helyszín lehet a visszavágásra, mivel a brit tavaly itt aratta pályafutása első győzelmét.

A McLaren csatájába beleszólna a hétvégén az újdonsült édesapa, Max Verstappen is, aki házon belül egyedüliként kapta meg az új padlólemezt, míg csapattársa, Cunoda Juki a korábbi verziót fogja használni. A holland mellett az egyedi festéssel készülő Ferrari is csatlakozna az élen zajló csatába, a maranellói istálló az idei második dobogójukat célozta meg Miamiban, de vissszatérna a top 3-ba a Mercedes is.

A mezőnyt meleg, de felhős idő fogadta a szabadedzés kezdetén, a versenyzők szinte kivétel nélkül a közepes keveréken nyitották az első etapjukat, és az első köröket követően George Russell állt az időlista élén. A britet az első próba köre után a bokszba villáskulccsal a kezében visszatérő Norris követte, majd Verstappen, a Williamsszel remek formában nyitó Carlos Sainz Jr., illetve Andrea Kimi Antonelli tette teljessé az első ötöst. A vb-éllovas Piastri a hatodik, míg a Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a hetedik, Lewis Hamilton pedig a tizenharmadik pozícióban nyitott. Cunoda Juki eközben a tizenötödik helyen állt a másik Red Bull-lal.

Félidőben továbbra is Russell vezetett, de mögé időközben felzárkózott a csapattársa, Andre Kimi Antonelli, így a két Mercedes állt az élen, míg a harmadik helyre Sainz lépett előre megelőzve a McLaren duóját. A csapatok ezt követően főként a hosszabb etapokra fektették a hangsúlyt, s csak az utolsó tíz perchez közeledve kezdődtek meg az időmérős szimulációk.

A nagy tűzijáték ugyanakkor elmaradt, hiszen öt perccel a vége előtt Oliver Bearman rontott a 12-es kanyarnál, megforgott, és menetiránnyal szemben beleszállt oldalasan a falba a Haasszal. Az eset miatt azonnal megszakították a gyakorlást, aminek következtében a pilóták többsége nem tudta befejezni a lágy gumis próbálkozását. Az élen végül Piastri zárt 1:27.128-as idővel, az ausztrál 356 ezreddel előzte meg a második Leclerc-t, míg a harmadik Verstappen lemaradása már 4 és fél tized körül mozgott.

A negyedik-ötödik helyen Sainz verérletével a Williams kettőse végzett, majd Isack Hadjar, Russell, Cunoda, Antonelli és Fernando Alonso egészítette ki a top 10-et. Norris a tizenkettedik, míg Hamilton a tizenharmadik lett, de ők azon versenyzők között voltak, akik adósak maradtak a gyors körrel a végén.

Folytatás 22 óra 30 perckor folytatódik a sprintidőmérővel.