„Max előzget mindenkit. Továbbra is VSC van, nem?” – Norris miatt vizsgálták Verstappen manőverét

Ahogy arról a Nemzeti Sport is beszámolt, az Azeri Nagydíj után a felügyelő bizottság vizsgálta Max Verstappent – továbbá Esteban Ocont, Pierre Gaslyt és Nico Hülkenberget is – miután megszegte a virtuális biztonsági autós protokollra vonatkozó szabályokat. Az említett versenyzők ugyanis a leintés után előztek a pályán, ami a sárga zászlós jelzés, illetve a VSC hatálya alatt szigorúan tilos. Végül, ahogy a többiek, úgy Verstappen is elkerülte a büntetést, ám megrovást kapott az esetért, és figyelmeztették: következő kihágása jelentős büntetést von maga után.

A holland a futam után az újságíróknak arról beszélt, kicsit meglepődött, hogy vizsgálják az esetet.

„Áthaladtam a célvonalon, minden rendben volt. Kockás zászló. Szerintem az utolsó körben, a verseny végén sokszor előfordult már ugyanez virtuális biztonsági autó, biztonsági autó alatt. Bemész a bokszba, és az utolsó körben a versenyzők lassan előzik meg egymást, integetnek gratulálva, ilyesmi. Én is ezt tettem.”

Lando Norris azonban korántsem gondolta ezt szabályosnak.

„Max előzget mindenkit. Továbbra is VSC van, nem? Nem tudom, számít-e, vagy nem, de ez még mindig egy VSC…” — mondta a mérnökének, Will Josephnek. Az újságírók természetesen nála is rákérdeztek az esetre, amelyről annyit mondott: csak a tisztánlátás végett panaszolta be a háromszoros világbajnokot.

„Ott volt a VSC-jelzés a kijelzőn, sárga fényekkel, akárcsak tegnap — mondta Norris, utalva arra, hogy ő épp egy sárga zászlós jelzés miatt esett ki a Q1-ben az időmérőn. – Nyilvánvalóan volt egy baleset, mentők voltak a pályán, meg ilyenek, ez általában azt jelenti, hogy tilos az előzés. Ő viszont előzött. Úgyhogy csak rákérdeztem. Megkérdeztem a csapatot, mert úgy gondoltam, nem szabad előzni. De lehet, hogy tévedek…”

Norrisszal ellentétben Russell visszaintegetett Verstappennek, neki a mérnöke szólt, hogy eszébe ne jusson követni a holland példáját:

„Nem tudom, Verstappen mit művel… Tartsd a pozíciód!” — fogalmazott, mire Russell csak annyit mondott: – Igen, mindannyian nagyon lassan haladunk, szóval…” – olvasható az f1vilag.hu-n.