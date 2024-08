A következő három idényben is a közmédiánál maradnak az El és a Kl közvetítési jogai

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodájának szerdai közleményéből kiderült, hogy továbbra is a közmédia választ először a két csütörtöki futballsorozat legjobb találkozói közül Magyarországon és a jövőben is ingyenesen lehet követni a közvetítéseket az M4 Sporton, az m4sport.hu-n, a Nemzeti Sportrádióban és magyar klubok esetében a Kossuth Rádióban, a Nemzeti Sport pedig helyszíni tudósítóinak köszönhetően szintén kiemelten foglalkozik majd a találkozókkal. Az M4 Sport minden meccsnap végén összefoglalóval jelentkezik, melyben valamennyi mérkőzés legfontosabb jelenetei láthatóak lesznek.

„További három kiíráson át az M4 Sport lesz a csütörtök esti európai kupasorozatok fő csatornája Magyarországon. Az MTVA az UEFA-val és a TEAM Marketinggel megkötött megállapodása értelmében az ország legnézettebb sportcsatornája választhat majd elsőként az Európa-liga és a Konferencia-liga mérkőzései közül, ezzel biztossá vált, hogy amíg van versenyben OTP Bank Ligában szereplő csapat valamelyik sorozat főtábálján, addig a hazai szurkolók ingyenesen, előfizetés nélkül láthatnak magyar érdekeltségű találkozót a közmédiában” – írta közleményében az MTVA.

„Az elmúlt évek alapján jelenleg még az Európa-liga és Konferencialiga az a két sorozat, ahol a legnagyobb valószínűséggel találkozhatunk NB I-es csapattal, ezért rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a magyar szurkolók továbbra is ingyenesen, előfizetés nélkül láthassák a mérkőzéseit. Nagy öröm számunkra, hogy ezt elértük a következő időszakra” – fogalmazott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

A magyar bajnok Ferencváros mindenképpen érdekelt lesz a főtáblán, az a bosnyák Borac Banja Luka elleni párharc csütörtöki visszavágóján múlik, hogy az El-ben vagy a Kl-ben. Ugyanakkor most először fordulhat elő, hogy egynél több magyar klub is főtáblán szerepelhet, ugyanis a kupagyőztes Paks és a bajnoki bronzérmes Puskás Akadémia a Kl-ben még szintén versenyben van, hogy története során először főtáblára jusson.

„Mivel az OTP Bank Liga otthona is mi vagyunk, még a szurkolói létünkből fakadónál is nagyobb izgatottsággal várjuk a csütörtök estét, bízunk benne, hogy egy történelmi, sikeres nap lesz, amit követően ősszel nem csak egy, hanem több NBI-es csapat európai kupameccsét is meg tudjuk mutatni, köszönhetően az újfajta naptárnak” – mondta Papp Dániel a közlemény szerint.

Ettől az idénytől kezdve az Európa-liga és a Konferencialiga is megújul. Mindkettőben alapszakaszt rendeznek, az El-ben nyolc, a Kl-ben hat mérkőzése lesz egy-egy csapatnak. A 36 résztvevő közül a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok pedig keresztbejátszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. Szintén újítás, hogy december 19-én csak a Konferencialigában rendeznek meccseket, így aznap biztosan abból a sorozatból kerül képernyőre egy mérkőzés, míg az Európa-ligában januárban is lesz két forduló, így a futballkedvelők szeptembertől májusig minden hónapban találkozhatnak a sorozat meccseivel.

„Nem csak az M4 Sporton figyelhetik majd a szurkolók a két európai kupasorozat mérkőzéseit, hiszen az m4sport.hu-n és az M4 Sport alkalmazásban is ingyenesen lehet majd nézni a találkozókat, ahogyan a nyáron elindult Nemzeti Sportrádióban is hallhatóak lesznek a közvetítések, az NB I-es klubok összecsapásai pedig a Kossuth Rádióban is megjelennek. A Nemzeti Sport – helyszíni tudósítóinak köszönhetően – szintén kiemelten foglalkozik majd az összecsapásokkal. Ahogyan eddig, úgy a következő három évadban is minden meccsnapot összefoglaló zár az M4 Sporton, ahogyan minden ilyen jellegű műsor, mostantól ez is a Góóól! címet kapja” – zárul a közlemény, amely leszögezi, mindkét sorozat döntőjét is kizárólag az M4 Sport közvetíti élőben Magyarországon.