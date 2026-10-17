Kossovics Máté a bajnok a szörfösök foil kategóriájában
Kossovics Máté nyerte meg a magyar bajnoki címet a szörfösök olimpiai, foil kategóriájában. Kossovics mögött Sánta Bence lett a második, Schneider Milán István pedig a harmadik.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint 11 verseny és 23 versenynap után hirdettek végeredményt.
A hazai viadalok mellett két külföldi helyszínen, az olaszországi Garda-tónál és a horvátországi Viganjban is vízre szálltak a magyar versenyzők.
(MTI)
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