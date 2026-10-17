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Kossovics Máté a bajnok a szörfösök foil kategóriájában

K. Zs.K. Zs.
2026.10.17. 14:03
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Fotó: Magyar Szörf Szövetség
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Kossovics Máté nyerte meg a magyar bajnoki címet a szörfösök olimpiai, foil kategóriájában. Kossovics mögött Sánta Bence lett a második, Schneider Milán István pedig a harmadik.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint 11 verseny és 23 versenynap után hirdettek végeredményt.

A hazai viadalok mellett két külföldi helyszínen, az olaszországi Garda-tónál és a horvátországi Viganjban is vízre szálltak a magyar versenyzők.

(MTI)

 

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