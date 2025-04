Raymond van Barneveld: Talán a jövőben láthatunk magyar dartsvilágbajnokot is. Miért is ne?

„Nagyon várom a European Tourt, tavaly voltam Budapesten is. Nem szeretnék semmi rosszat sem mondani, hiszen tökéletes volt, a lehető legjobb gyakorlópálya, amivel találkoztam – jelentette ki az ötszötös dartsvilágbajnok. – Nagyon tetszik az ország is. Nem ismerek olyan sok magyar dartsjátékost, ám ettől függetlenül úgy gondolom, hogy Magyarország szépen lassacskán, de biztosan halad előre, és remélhetőleg a televízió is jótékony hatással bír majd arra, hogy egyre több játékos legyen.”

A folytatásban a holland legenda említést tett a darts csodagyerekéről, a mindössze 18 éves Luke Littlerről.

„Luke Littler mindenképpen az első számú játékos, ezt nem becsülhetjük alá, nem felejthetjük el, és a jövőben is sok-sok éven át ő fog dominálni a darts világában. Ez nehezen megemészthető más játékosok számára, ettől függetlenül hinniük kell magukban, dolgozniuk kell, hisz ő is sebezhető, legyőzhető, és akkor meg kell ragadnia az ellenfélnek az alkalmat, és a duplákat be kell dobni.”

„Mintha egy mágnes vonzaná be a 180-asait. Elképesztő, hogy milyen magabiztossággal dobja a nyilait, fenomenális játékosról van szó, nehéz lesz megállítani, ettől függetlenül bizonyos vagyok afelől, hogy jó néhány játékos képes rá, ha keményen játszik” – tette hozzá Raymond van Barneveld.

A holland dartsos az interjú végén, miközben Littlerről beszélt, elejtett egy magyar fülnek különösen kedves félmondatot is.

„Nagyon örülök, hogy a dartsnak szentelte az életét, mert úgy gondolom, miatta sok fiatal játékos vág majd bele a dartsba például Magyarországon is, és ki tudja, talán a jövőben láthatunk egy magyar dartsvilágbajnokot is. Miért is ne?”

