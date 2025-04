Bunting belelendült, az első darts PL-forduló után megvan az első European Tour-siker is

Riesában szombaton 104.91-es átlaggal győzte le a litván Darius Labanauskast, vasárnap délután még tovább javult, 105.51-gyel múlta felül a skót Cameron Menziest. Vasárnap este a cseh Karel Sedlácek ellen 94-es átlag is elég volt a 6–2-höz, majd az elődöntőben a világelső Luke Humphriest 103.99-cel győzte le nagyon szoros meccsen 7–6-ra úgy, hogy az utolsó leget két 180-as körrel kezdte, és nem adott esélyt Humphriesnak.

A fináléban a legutóbbi European Tour-versenyen élete első ET-tornagyőzelmét arató Nathan Aspinall várt rá, miután a másik elődöntőben a németek legjobbját, Martin Schindlert múlta felül. A döntőben Bunting ismét 100 feletti átlaggal dobott, és 8–5-ös győzelmével ő is feliratkozott a European Tour győztesei közé. Ráadásul csütörtök után vasárnap is nyert Humphries és Aspinall ellen is.

„Nagy önbizalmat adott a Premier League-siker, a legjobb játékosok ellen a legjobb közönség előtt nyertem, nem lehetne minden tornát itt rendezni? – hízelgett a közönségnek Bunting, aki a győzelmével megelőzte Rob Crosst a világranglistán, és már negyedik. – Nagyon sokat segít, hogy hétről hétre a legjobbak ellen játszom.”

Kevésbé volt jó hete Humphriesnak, aki a hét közben a Sky Sportsnak adott interjújában arról beszélt, hogy túl sűrű a program, és kimerültnek érzi magát. Fogy a motivációja, sokszor nem hajtja már ugyanaz a tűz, mint a világbajnoki címe előtt. Erre a közösségi oldalakon megtalálták a hozzászólók, hogy miért nyavalyog, miközben rengeteg pénzt keres, és erre is reagált Humphries, immár a saját közösségi oldalán.

„Az emberek nem értik, miről beszélek, ezért inkább soha többé nem osztom meg az őszinte gondolataimat – írta Humphries. – Bármit mondok, vannak emberek, akiknek az nem felel meg. Akkor maradjunk a közhelyes interjúknál, és mindenki boldog lesz. Bár akkor is biztosan akadnak majd olyanok, akiknek azzal is bajuk lesz.”

A European Tour következő állomása München lesz húsvétkor, a rendhagyóan szombattól hétfőig tartó tornának Borbély András személyében magyar indulója is lesz.

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

Április 19–21.: German Darts Grand Prix, München (Németország)

Április 25–27.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria)

Május 2–4.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország)

Május 23–25.: Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia)

Május 30. – június 1.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Július 11–13.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Augusztus 29–31.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Szeptember 5–7.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)

Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)