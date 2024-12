Új korszak világbajnoka – portré Dommaraju Gukeshről

A fiatal gyerekek leginkább a kombinációkat vadásszák, hiszen azok a lépések látványosabbak, ám Gukesh más volt, már ilyen fiatal korban a higgadtság, a stratégia, a hosszú távú tervek készítése jellemezte. Edzője, Vishnu Prasanna ebben látta a különlegességét. „Már a kezdetektől fogva nagyon finom érzéke volt a pozíciós játékhoz – idézte fel edzője, Vishnu Prasanna a chess.com-nak. – 2017 júniusában kezdtünk el dolgozni, amikor Gukesh 11 éves volt, és két hónappal később megszerezte az első nemzetközi mesteri normáját. Korán jöttek a sikerek, és határozottan éreztem, hogy nem átlagos kölyök. Soha nem lehet tudni, hogy ki milyen gyorsan nő, vannak buktatók, és a dolgok bármikor rosszra fordulhatnak. De tudtam, hogy nagyon erős. Az elemzések során olyan lépéseket is megtalált, amik kifejezetten nehezek egy 11 éves gyerek számára.”

VILLÁMGYORS FEJLŐDÉS

Mindössze két és fél év alatt a lépések megtanulásától a mesterjelölti szintig jutott. Gukesh értékszáma 2200 volt, amikor Prasanna elkezdett vele foglalkozni, és ma már a 2800-as Élő-pontot is megközelítette, ami jól jelzi, hogy mennyire eredményes munkát végeznek együtt. Tinédzserként semmi más dolga nem volt, csak a sakk.

Született: 2006. május 29., Chennai

Nemzetisége: indiai

Sportága: sakk

Minősítése: Nemzetközi Nagymester (GM)

Legnagyobb sikerei: világbajnok (2024), olimpiai bajnok (csapat, 2024 – aranyérem az elsőtáblások között), olimpiai 3. (csapat, 2022 – aranyérem az elsőtáblások között), Világkupa-negyeddöntős (2023), U12-es világbajnok (2018), U14-es világbajnok (2020, online)

Jelentősebb tornagyőzelmei: világbajnokjelöltek tornája (2024), Julius Baer Challengers Chess Tour, Gelfand Challenge (2021) DOMMARAJU GUKESH

„Nem nagyon foglalkozok a sakkon kívüli történésekkel, ehhez megvan a csapatom. Nyilván akadnak dolgok, amiket nem kerülhetek meg, de megpróbálom elintézni ezeket, és visszatérni a sakkhoz, amilyen gyorsan csak lehet” – nyilatkozta a neves sakkújságíró Levy Rozmannek.

Tehetség ide vagy oda, akadtak hibák, csalódások is, de sokat tanult ezekből, és a játékereje egyre csak nőtt. Jellemző volt rá, hogy egy ideig stagnált az értékszáma, de megértette, hogy ha a legjobbak, vagyis a 2700 feletti Élő-pontosok közé akar jutni, akkor csökkenteni kell a „ki nem kényszerített hibákat”. Sikerült neki, és ez volt a kulcs az elithez. Megtanulta, hogy ne vigye el a hév, hogy ne becsülje túl az esélyeit, és fejben mindig legyen ott.

Gukesh fejlődésében különleges, hogy sokáig, egészen a 2550-es értékszám eléréséig nem használt számítógépet a felkészüléshez, ami merőben szokatlannak tűnik a mai világban. De Prasanna erre is szolgált magyarázattal. „Felvetettem neki, hogy ez is egy irány, és ő az egyetlen, aki követte az ajánlásomat. Azt gondoltam akkoriban, hogy mesteri minősítésnél nem igazán számít, és nagymesteri szinten sem annyira, mert így is úgy is követnek el hibákat a játszmák során. Számítógépes program nélkül elemeztük partikat, pont úgy, mint a régi időkben. Reméltem, hogy ez jobban szolgálja a saját gondolkodási folyamatának fejlődését, és élesebbé teszi.”

Persze, azóta, hogy Gukesh megérkezett az elitbe, már nem hagyja figyelmen kívül a gépi segítséget.

A NAGYMESTERI CÍM

Gukesh sakkéhsége legendás. Abban a 16 hónapban, ami alatt megszerezte a három nemzetközi mesteri normát, és utána a három nemzetközi nagymesteri normát is, összesen 243 (!) versenypartit játszott. Ez nagyjából két tornát jelent átlagban minden hónapban. Elképesztő igénybevételt jelent, de Gukesh ezt akarta, és edzője nem látta értelmét közbelépni. Amúgy 2019-ben 12 évesen, 7 hónaposan és 17 naposan szerezte meg a nagymesteri címet, mindössze 17 nappal idősebben, mint az akkori csúcstartó, az ukrán Szergej Karjakin. (Azóta az amerikai Abhimanyu Mishra a legfiatalabb nagymester, aki 12 évesen, 4 hónaposan és 25 naposan, magyarországi versenyeken teljesítette a szükséges három normát). Nagy vágya volt, hogy ő legyen a valaha volt legfiatalabb nagymester, de éppen lecsúszott róla. De a pozitív jelleme ekkor is megmutatkozott. „Két napig szomorkodtam – emlékezett vissza Gukesh az ESPN-nek. – Aztán továbbléptem.”

„Gukeshben van valami egyedi adottság. Láthattuk, hogy a nagy meccseken szállítja az eredményeket, kihozza magából a legjobbat, amikor nagy rajta a nyomás. Ez az, amit úgy hívunk, hogy nagy meccs alkat. Krikettben Virat Kohli is ilyen. A legtöbb játékos összeomlik a nyomás alatt, de az olyanok, mint Gukesh és Kohli, képesek a legjobbat nyújtani. Ezért különleges ezekkel az személyekkel dolgozni, akik tudják, hogyan működik az elme ilyenkor, és miben különböznek azoktól, akik aggódnak, szenvednek a félelemtől, a nagy pillanat nyomásától.” Paddy Upton mentáltréner Gukeshről

Pályafutása legnagyobb sikereként idén tavasszal megnyerte a világbajnokjelöltek tornáját, és ezzel 17 évesen megszerezte a jogot, hogy kihívja a világbajnoki címvédő Ting Li-zsent.

A vb-döntő előtt még jelenése volt a budapesti sakkolimpián is, amit a nyílt kategóriában megnyert az indiai válogatottal. Ez először fordult elő a sportág történetében.

A VB-DÖNTŐ

Korábban még sohasem fordult elő, hogy európai játékos nélkül rendeztek meg egy sakkvilágbajnoki döntőt. Ezúttal azonban megtörtént, a világ két legnépesebb országának egy-egy képviselője csapott össze, így alapból 2.8 milliárd embert érdekelhetett az összecsapás. Ennek megfelelően – habár csak a ranglista 5. és 23. helyezettje találkozott egymással – óriási várakozás előzte meg a csatát.

„Bár már így is nagyon sokakat foglalkoztat a sakk Ázsiában, remélem, ez a vb-döntő még népszerűbbé teszi. Kína dominált néhány évig, és Üzbegisztán is felzárkózott. Ugyanakkor remélem, hogy India, ahol eddig is sokan játszottak, még náluk is nagyobbra nő” – árulta el a FIDE-nek.

Nos a 14 játszmásra tervezett döntő a lehető legrosszabbul indult Gukeshnek, hiszen elveszítette az első játszmát. Viszonylag gyorsan, már a harmadik partiban egyenlített, majd hét döntetlen után ismét nyert. Ting Li-zsenből ekkor „előjött a bajnok”, mivel rögtön a 12. partiban egyenlített. A 13. meccs döntetlenje után a 14., utolsó klasszikus játékidejű játszma is erősen döntetlennek látszott, és már mindenki a rapid rájátszás esélyeit elemezte, amikor a kínai címvédő a vágjátékban azonnali vesztőt húzott. Dommaraju Gukesh a világbajnok!

Érdemes megnézni ezt a videót az utolsó percekről, attól kezdődően, hogy a szakértők, a szurkolók rájönnek, hogy Gukesh lesz a sakkozás új világbajnoka, és hogy az új uralkodó, aki teljesen jól kontrollálta érzelmeit végig a döntő során, hogyan tör ki könnyekben:

Amikor Magnus Carlsen 2013-ban megszerezte a világbajnoki címet, legyőzve Viswanathan Anandot, a legenda, Garri Kaszparov kijelentette, hogy a norvégnak kellett nyernie, mert egy új éra új világbajnokot érdemel. Carlsen tíz évnyi uralkodás után önként lemondott a titulusról, India pedig feltörő fiatalokkal új korszakot nyitott a sportág történetében. Így törvényszerű volt, hogy Gukeshnek kellett nyernie.

Ha indiai sakkozásról van szó, Viswanathan Anand személye megkerülhetetlen. Az ötszörös világbajnok legenda már 55 éves, de még mindig ott van a legjobbak között, a cikk megírásának pillanatában a világranglista 10. helyén áll. Habár gyakorlatban már nagyon keveset versenyez, továbbra is hazája egyik legjobbja, mentorként segíti a fiatalokat, így Gukesht is. Jól jelzi az indiai sakkozás erejét, hogy az ázsiai ország csapata Anand nélkül szerezte meg az olimpiai bajnoki címet idén Budapesten. Anand így reagált az X-en Gukesh világbajnoki címére:

„Gratulálok! Büszke pillanat ez a sakknak, büszke pillanat Indiának, a WACA (WestBridge Anand Chess Academy – a szerk.) számára, és engem különösen nagy büszkeséggel tölt el.”

Hogyan tovább? A sakkvilág már most várja, hogy létrejöjjön egy Dommaraju Gukesh–Magnus Carlsen csata, mert alighanem továbbra is a norvég világelső a legjobb játékos. Ha Carlsen, aki 2023-ban önként mondott le a vb-címéről megfelelő motiváció hiányában, visszatér a világbajnoki ciklusba, akkor alighanem előbb-utóbb keresztezik egymás útját. De ez elsősorban Carlsenen múlik.

2006. május 29-én Chennaiban világra jön. Édesapja fül-orr-gégész, édesanyja mikrobiológus

Hét évesen megtanulja a sakk alapjait

2015-ben megnyeri a kilenc éven aluliak iskolai Ázsia-bajnokságát

2017 márciusában megszerzi a nemzetközi mesteri címet (IM)

2018-ban megnyeri a 12 éven aluliak világbajnokságát, továbbá öt aranyat szerez a U12-es Ázsia-bajnokságon

2019 januárjában minden idők második legfiatalabb nemzetközi nagymestere lesz (GM) 12 évesen 7 hónaposan és 17 naposan

2022 augusztusában harmadik helyen végez a sakkolimpián Chennaiban az indiaiak második számú csapatával. Az elsőtáblások között 11 játszmából szerzett 9 ponttal aranyérmet szerez

2022 szeptemberében átlépi a 2700-as értékszám határt

2023 augusztusában átlépi a 2750-es Élő-pontot is, nála fiatalabban senki sem teljesítette ezt a szintet. Ugyanebben a hónapban a negyeddöntőig jut a világkupán, Magnus Carlsen állítja meg

2023 szeptemberében a világranglistán a nyolcadik helyen jegyzik, ő a legjobb indiai játékos. Ezzel 37 év után először nem Viswanathan Anandot jegyzik a legmagasabban az indiaiak közül

2024 áprilisában megnyeri a világbajnokjelöltek tornáját Torontóban, ezzel megszerzi a jogot, hogy kihívja a kínai Ting Li-zsent a világbajnoki címért

2024 szeptemberében aranyérmet szerez az indiai válogatottal a budapesti sakkolimpián. 10 játszmából 9 pontot ér el 3056-os értékszámnak megfelelő teljesítménnyel, ezzel ismét aranyérmes az elsőtáblások között.

2024 októberében már az első öt között jelenik meg a neve a világranglistán

2024 decemberében világbajnoki címet szerez, miután 7.5:6.5-re legyőzi a kínai Ting Li-zsent. Gukesh pályafutásának legjelentősebb eseményei