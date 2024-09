Minimális vereség az Egyesült Államoktól a sakkolimpián

A Hikaru Nakamura távollétében is első helyen kiemelt Egyesült Államok papíron minden táblán esélyesebbnek számított Ács Péter csapatánál. Azonban a korábbi fordulók során az amerikaiak nem mindig tudták igazolni fölényüket. Kikaptak azoktól az ukránoktól, akiket a mieink legyőztek, és még egy döntetlen is becsúszott. Vagyis a pénteki meccs előtt a magyar A-csapat előrébb állt riválisánál.

Rapport Richárd jelenleg bárkit le tud győzni, és persze a háromszoros vb-döntős Lékó Péter tudása sem romlott – nála egyedül a gyakorlati játék hiánya okozhat gondot ezen az olimpián. Szjugirov Szanan és Gledura Benjámin is remek formában játszott korábban, tehát joggal reménykedhettünk a szoros eredményben.

Sajnos az amerikaiak ezúttal erősen játszottak. Gledura Benjámin döntetlenje után Szjugirov Szanan kikapott Leinier Dominguez Pereztől, és amikor Lékó Péter döntetlenre adta a játszmáját Wesley So ellen, eldőlt, hogy a csapatgyőzelem már biztosan nem jön össze. Igaz, egyetlen pillanata sem volt a meccsnek, amikor a mieinknek állt a zászló. Utoljára Fabiano Caruana és Rapport Richárd találkozója ért véget az első táblán. A legjobb magyar nagymesternek nem volt egyszerű dolga sötéttel, mindent megpróbált, de döntetlennél többre nem futotta. Így az amerikaiak 2.5:1.5-re győztek, ami részünkről is nagyon dicséretes eredménynek számít, ám ugyanúgy nulla csapatpontot jelent, mint egy súlyos vereség. Ezzel együtt jó hajrával még az érem sem elképzelhetetlen.

Az éltábla rangadóján az éllovas indiaiak és a címvédő üzbégek meccsén négy döntetlen született. A 2:2 a legfőbb rivális ellen fontos lépést jelent India olimpiai bajnoki címe felé, nagy összeomlásnak kellene bekövetkeznie, hogy hoppon maradjon.

A magyar női A-csapat fontos győzelmet aratott Kanada ellen, mert így még reális esélye maradt, hogy az első tíz között zárjon.

45. SAKKOLIMPIA, BOK-CSARNOK

9. FORDULÓ (még 2 van hátra)

Nyílt torna

Egyesült Államok–Magyarország A 2.5:1.5

Fabiano Caruana (2798)–Rapport Richárd (2715) döntetlen

Lékó Péter (2666)–Wesley So (2752) döntetlen

Leinier Dominguez (2748)–Szjugirov Szanan (2644) 1:0

Gledura Benjámin (2628)–Levon Aronjan (2729) döntetlen

Finnország–Magyarország B 1:3

Toivo Keinänen (2554)–Kozák Ádám (2609) döntetlen

Bánusz Tamás (2605)–Vilka Sipilä (2462) döntetlen

Henri Lahdelma (2331)–Prohászka Péter (2542) 0:1

Antal Gergely (2544)–Oliver Wartiovaara (2300) 1:0

Madagaszkár–Magyarország C 1.5:2.5

Fy Antenaina Rakotomaharo (2440)–Kántor Gergely (2537) 0:1

Juhász Ágoston (2427)–Toavina Razanadrakotoarisoa (2147) 0:1

Miora Andriamasoandro (2116)–Karácsonyi Gellért (2403) döntetlen

Vanczák Tamás (2401)–Dylan Rakotomaharavo (2078) 1:0

Az állás: 1. India 17 csapatpont (322 Sonneborn-Berger-pont), 2. Egyesült Államok 15 (272.5), 3. Üzbegisztán 15 (271.5), …8. Magyarország A 14 (233), …32. Magyarország B 12 (195), …70. Magyarország C 10 (157)

Női torna

Kanada–Magyarország A 1.5:2.5

Maili-Jade Ouellet (2318)–Gaál Zsóka (2385) 1:0

Hoang Thanh Trang (2351)–Li Yunshan (2268) 1:0

Pham Bich Ngoc (2199)–Terbe Julianna (2245) döntetlen

Lázárné Vajda Szidónia (2283)–Svitlana Demchenko (2167) 1:0

Magyarország C–Chile 2:2

Sulyok Eszter (2080)–Javiera Belén Gómez (2123) 0:1

Damaris Abarca (1991)–Tóth Lili (2105) döntetlen

Gömböcz Zsófia (2061)–Monserrat Morales (1938) 1:0

Liset Anais Romero (1834)–Nandin-Erdene Davaademberel (2039) döntetlen

Kirgizisztán–Magyarország B 1.5:2.5

Alekszandra Szamaganova (1948)–Mihók-Juhász Barbara (2193) 1:0

Karácsonyi Kata (2233)–Begimaj Zsanibekova (1784) 1:0

Ajzsan Szezdbekova (1799)–Demeter Dorina (2199) 0:1

Terbe Zsuzsanna (2168)–Ajana Abajeva (1858) döntetlen

Az állás: 1. Kazahsztán 16 csapatpont (263.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 15 (279), 3. Kína 14 (296), …13. Magyarország A 13 (236), …50. Magyarország B 10 (177), …65. Magyarország C 10 (141)