Kiütéses sikerek a sakkolimpián, Lékó Péter győzelemmel tért vissza

Képzeljenek el egy óriási csarnokot, benne nagyjából kétezer emberrel. És síri csenddel. A sakkolimpiának otthon adó BOK Csarnok versenytermének atmoszféra egészen elbűvölő, és egy ilyen esemény mindig óriási hatással van a jelen lévőkre. Rendezőként Magyarország három-három csapatot indíthatott ezen a fantasztikus hangulatú megméretésen.

A svájci rendszerű torna jellegzetessége, hogy az első fordulóban a legerősebb csapatok, így a mieink is, jóval gyengébb csapat ellen kezdenek. Ez persze sohasem azt jelenti, hogy kötelező a 4:0-s győzelem, de a szoros csata már meglepetésnek számít. Mivel az ötfős keretek közül egyszerre csak négyen ülhetnek asztalhoz, egy kimaradó mindig van. A nyílt tornán a legerősebb magyar együttesből Rapport Richárd maradt ki – a nyitó fordulóban a nagy csapatoknál általában a legjobbak pihenhetnek. Így tett a norvégoknál a világelső Magnus Carlsen, illetve a kínaiaknál a világbajnoki cím védője, Ting Li-zsen is.

Mind a hat magyar csapat nagyszerű hangulatban érkezett a terembe, láthatóan tökéletes volt az összhang a játékosok között. És a koncentrációval sem volt probléma.

A férfiaknál az első csapatban Szanan Szjugirov „lőtte az első gólt”, mindössze két órányi játék és 25 lépés kellett, hogy legyőzze ellenfelét. Vagyis az orosz származású nagymester a lehető legjobban mutatkozott be a magyar válogatottban. Berkes Ferenc növelte kettőre az előnyt, majd Lékó Péter sötéttel elért győzelme már a két pontot érő csapatsikert jelentette. A háromszoros világbajnoki döntős és kétszeres olimpiai ezüstérmes Lékó 2018-ban játszott legutóbb a magyar válogatottban, most az első táblán könnyűnek tűnő partival melegített a további megméretésekre.

A nőknél Puerto Rico nem sok vizet zavart a mieink A-csapatával szemben. Habár 3:0 után Vajda Szidóniának meg kellett küzdenie, a csapat legrutinosabb játékosa nagyot küzdve szállította a negyedik győzelmet. Simán nyert a B-csapat is. Bár Kuvait egy pontot rabolt a C-együttesünktől, ott 3:1-es magyar győzelem került a jegyzőkönyvbe.

Az első körben a végső sikerre is esélyes csapatok közül mind hozta a kötelezőt, az ellenfelek csak egy-egy játszmában szereztek meglepetést. A nyílt tornán az Egyesült Államokban Wesley So adott le fél pontot, de India és Kína 4:0-val nyitott, és a címvédő Üzbegisztán is hozta a papírformát 3.5:0.5-lel. A nőknél is magabiztos sikerrel nyitottak a favoritok.

A nyílt tornán és a nőknél is mind a három csapatunk fölényesen győzött, az összesen 23 pont gyűlt össze a 24 játszmából, ami a jóval gyengébb ellenfelekkel szemben is hihetetlenül jó teljesítménynek számít.

45. SAKKOLIMPIA, BUDAPEST, BOK CSARNOK

1. forduló

Nyílt torna

Magyarország A–Salvador 4:0

Jorge Girón (2276)–Lékó Péter (2666) 0:1

Szjugirov Szanan (2644)–Ricardo Chávez (2185) 1:0

Daniel Arias (2213)–Berkes Ferenc (2605) 0:1

Gledura Benjámin (2628)–Carlos Morales (2131) 1:0

Magyarország B–Hongkong 4:0

Jamison Kao (2125)–Kozák Ádám (2609) 0:1

Prohászka Péter (2542)–Daniel Lam (2088) 1:0

Pui Jin Csan (2016)–Antal Gergely (2544) 0:1

Papp Gábor (2550)–Van Ip Csan (2017) 1:0

Magyarország C–Guyana 4:0

Taffin Khan (2066)–Krstulovic Alex (2452) 0:1

Juhász Ágoston (2427)–Anthony Drayton (1964) 1:0

Loris Nathoo (1786)–Karácsonyi Gellért (2403) 0:1

Vanczák Tamás (2401)–Keron Sandiford (1755) 1:0

Női torna

Magyarország A–Puerto Rico 4:0

Gaál Zsóka (2385)–Natasha Morales (1972) 1:0

Yanira Rivera (1805)–Terbe Julianna (2245) 0:1

Papp Petra (2259)–Keyshla M. Vega (1769) 1:0

Coralys M. Alvarado (1694)–Lázárná Vajda Szidónia (2283) 0:1

Magyarország B–Mozambik 4:0

Vania Vilhete (1877)–Mihók-Juhász Barbara (2193) 0:1

Karácsonyi Kata (2233)–Katina Efentakis (1650) 1:0

Chineva Sandramo (1524)–Demeter Dorina (2199) 0:1

Terbe Zsuzsanna (2168)–Jossiline Marqueza (0) 1:0

Magyarország C–Kuvait 3:1

Amani Alazmi (1673)–Sulyok Eszter (2080) 0:1

Tóth Lili (2105)–Aisha Alazemi (1547) 0:1

Fatemah Alhasszan (0)–Davaademberel Nandin-Erdene (2039) 0:1

Sipos Stefánia (1993)–Galejah Azsbali (1513) 1:0