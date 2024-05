Ritmikus gimnasztika: bejutott az összetett döntőbe mindkét magyar

Hibák ugyan becsúsztak, de szalaggal és buzogánnyal is jól szerepelt a két magyar, Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna Panna a budapesti Európa-bajnokságon.

A Papp László Budapest Sportarénában pénteken délután a mieink előbb szalaggal, majd buzogánnyal léptek szőnyegre – hatalmas üdvrivalgás övezte mindkettejük szereplését.

„Ami a pénteki napot illeti, a szalag jobban sikerült, ám a buzogányra kapott pontszámmal inkább elégedett vagyok, mert nagy versenyen még sohasem kaptam harminckét pont fölött – mondta el Pigniczki Fanni. – Az elmúlt három évben voltak problémáim ezzel a szerrel, az elvégzett munka és egy talán mostanra megtalált technika segített abban, hogy buzogánnyal is jól tudjak gyakorlatozni. Ettől függetlenül azt gondolom, van még min dolgozni az olimpiáig. Örülök az egyéni összetett döntőnek – a fáradtságot egyelőre nem érzem, dolgozik még bennem az adrenalin, de tudom, hogy szombaton nagy feladat vár rám, hiszen mind a négy szerrel be kell mutatnom a gyakorlataimat.”

Pigniczki Fanni mellett Wiesner Hanna Pannát is láthatja a hazai közönség a szombati egyéni összetett döntőben.

„Fáradtnak éreztem magam, már a második gyakorlatomra így mentem ki, ezért is csúszott be szerintem hiba. A célom, hogy szombaton újult erővel, kipihentem mutassam be mind a négy gyakorlatomat” – nyilatkozta Wiesner Hanna Panna.

A nap végére kiderült az is, hogy vasárnap Pigniczki két fináléban is szőnyegre léphet, hiszen azok után, hogy csütörtökön labdával kvalifikálta magát a legjobb nyolc közé, pénteken megtette ugyanezt szalaggal is.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

Selejtezők

Szalag: 1. Sofia Raffaeli (olasz) 33.800, …8. Pigniczki Fanni 32.000, …13. Wiesner Hanna Panna 31.100 – Pigniczki bejutott a döntőbe

Buzogány: 1. Kaleyn Bryana (bolgár) 34.600, …11. Pigniczki 32.900, …23. Wiesner 30.200.

Összetett: 1. Sofia Raffaeli 104.350, …10. Pigniczki 99.900, …16. Wiesner 95.150 – Pigniczki és Wiesner bejutott a döntőbe jutott