Arteta: Valami igazán különlegeset szeretnénk elérni a Real Madrid ellen

Arsenal–PSV

„Jól kezdtünk, kétszer is vezettünk, de nem sikerült nyerni – értékelt Mikel Arteta, az Arsenal szakvezetője. – Látható volt, hogy a második félidőben mennyire elfáradtunk. Boldogok vagyunk, hogy egymás után másodszor is eljutottunk a negyeddöntőbe, ezt meglehetősen nehéz elérni. Nagy dicséret jár a fiúknak ezért, de még ennél is többet akarunk.”

„Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, megvannak hozzá az eszközeink, és igazán akarjuk is – mondta Arteta a Real Madrid elleni párharcra utalva. – Ki kell használnunk a hazai pálya előnyét az első meccsen, és valami igazán különlegeset szeretnénk elérni a Real Madrid ellen.”

„Kiestünk, és emiatt csalódottak vagyunk, de pozitív, hogy remek meccseket vívtunk – mondta Peter Bosz, a PSV vezetőedzője. – Ilyen volt a Sahtar elleni három-kettes győzelem, de szintén emlékezetes, ahogy kiejtettük a Juventust a rájátszásban.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ARSENAL (angol)–PSV (holland) 2–2 (2–1)

London, Emirates Stadion, 59 410 néző. Vezette: Rade Obrenovic (szlovén)

ARSENAL: Raya – B. White (J. Timber, 79.), Kiwior, Gabriel, Lewis-Skelly – Rice (Calafiori, 64.), Jorginho, Zincsenko (Ödegaard, 79.) – Sterling, Merino (Trossard, 64.), Tierney (Martinelli, 79.). Menedzser: Mikel Arteta

PSV: W. Benítez – Ledezma, Nagalo (Flamingo, 77.), Obispo (Boscagli, 69.), Malacia – Til, Schouten (Veerman, a szünetben), Babadi – J. Bakayoko, Perisic (L. de Jong, 68.), Driues (Bajraktarevic, 80.). Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Zincsenko (6.), Rice (37.), ill. Perisic (18.), Driues (70.)

Továbbjutott: az Arsenal, 9–3-as összesítéssel

Aston Villa–FC Bruges

„Nem volt meglepő az FC Bruges első félidei teljesítménye, mert a Bajnokok Ligájában minden csapat képes erre – mondta Unai Emery, az Aston Villa szakvezetője. – Nem tudtuk megállítani őket, nem tudtuk visszaszerezni a labdát, de amikor nálunk volt, akkor sem domináltunk. A második félidőben teljesen más játékkal jöttünk elő. A labdarúgók több felelősséget vállaltak, és sokkal erősebben alkalmaztuk a taktikánkat, így a második játékrészben mi irányítottunk.”

„Csalódást keltő az eredmény – mondta Hans Vanaken, az FC Bruges kapitánya. – Az első meccsen kettő-egyre és három-egyre is vezethettünk volna, és ez mindkét csapat játékát megváltoztatta volna. A visszavágón megpróbáltuk a saját játékunkat játszani, de a korai piros lap mindent megváltoztatott. Az első félidőben sokat birtokoltuk a labdát, de nem alakítottunk ki igazán nagy helyzetet. A második játékrészben a Villa nagyon hamar szerzett egy gólt, a minőségi cseréi pedig megváltoztatták a játék képét. Ezzel együtt büszkék lehetünk a teljesítményünkre, nehéz sorsolásunk volt, kevés eséllyel, de elértünk néhány nagyszerű eredményt, kiváló csapatok ellen, és mindig versenyképesek voltunk.”



Aston Villa (angol)–FC Bruges (belga) 3–0 (Marco Asensio 50., 62., Maatsen 57.)

Kiállítva: Sabbe (17., FC Bruges)

Továbbjutott: az Aston Villa, 6–1-es összesítéssel