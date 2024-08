A megújult idényre megváltozik a Bajnokok Ligája himnusza is – hallgassa meg!

Mint ismert, ettől az idénytől kezdve megújult formában indul el a labdarúgó Bajnokok Ligája, amely mellé egy megújított, modernebb himnusz is dukál. A szervezők legalábbis néhány új elem bevonásával apróbb változtatásokat hajtottak végre a sorozat mára klasszikusnak számító indulójában, ám a lényeg továbbra is változatlan marad, a dallam jól felismerhető. Más kérdés, hogy a kisebb változtatások mennyire nyerik majd el a szurkolók tetszését: a közösségi oldalakon ugyanis már többen is nemtetszésüket fejezték ki az indokolatlannak vélt változtatások miatt.

A megújított himnuszt és a sorozat új intróját itt hallgathatja meg: