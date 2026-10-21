Németh Miklós és Verrasztó Zoltán is állami kitüntetésben részesült

A kormany.hu oldalon megjelent dokumentum alapján a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta Verrasztó Zoltán olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, korábbi világcsúcstartó, edző és sportvezető, a Magyar Úszószövetség elnökségi tagja a magyar úszósport hagyományainak és értékeinek több generáción átívelő őrzésében és továbbadásában, a sportág szakmai kultúrájának és örökségének gazdagításában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító, korábbi világcsúcstartó, a Magyar Atlétikai Szövetség volt alelnöke sportolóként elért kimagasló eredményei, valamint edzőként és sportvezetőként végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésében.