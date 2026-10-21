Nemzeti Sportrádió

Németh Miklós és Verrasztó Zoltán is állami kitüntetésben részesült

V. B.V. B.
2026.10.21. 17:55
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Németh Miklós és Verrasztó Zoltán (Fotó: NS-montázs/Török Attila, Szabó Miklós)
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kitüntetés Verrasztó Zoltán állami kitüntetés Németh Miklós
Szerdán átadták az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket az Országház Kupolacsarnokában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából művészek, tudósok, történészek, oktatók és kutatók, valamint két egykori sportoló és edző, Verrasztó Zoltán és Németh Miklós teljesítményét ismerték el.

A kormany.hu oldalon megjelent dokumentum alapján a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta Verrasztó Zoltán olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, korábbi világcsúcstartó, edző és sportvezető, a Magyar Úszószövetség elnökségi tagja a magyar úszósport hagyományainak és értékeinek több generáción átívelő őrzésében és továbbadásában, a sportág szakmai kultúrájának és örökségének gazdagításában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító, korábbi világcsúcstartó, a Magyar Atlétikai Szövetség volt alelnöke sportolóként elért kimagasló eredményei, valamint edzőként és sportvezetőként végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésében.

 

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