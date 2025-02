Molnár Janka fél év kihagyás után visszatért

Mozgalmas alakult a maga kilencórás programjával az idény első nagyobb hazai fedett pályás atlétikai viadala, a Budapest-bajnokság. A fővárosi BOK-csarnok megtelt, igaz, külföldön versenyző legjobbjaink közül többen is távol maradtak, ők jobbára pihenéssel töltötték a hétvégét.

Ott volt viszont U23-as távolugró Európa-bajnokunk, Bánhidi-Farkas Petra, aki arra összpontosított a versenyen, hogy minél jobban összeálljon az új nekifutása. Nem is ment neki rosszul, már az első kísérletével kivívta a győzelmet, 646 centiméterrel fölényesen megelőzte a mezőnyt, s át is vette a vezetést az idei hazai ranglistán – csaknem fél méterrel ugrott nagyobbat a második helyen záró Rózsahegyi Borinál (598).

„Úgy érzem, megérkeztem” – mondta a szövetség honlapjának Bánhidi-Farkas Petra. – „Nagyjából össze is állt a mozgásom és maga a nekifutás is. Az, hogy az első ugrásom érvényes lett, magabiztosságot adott és nyugodtságot. Élveztem a verseny hangulatát és minden pillanatát. Még mindig van min javítanom, de úgy érzem, elindultam a jó úton.”

Több mint féléves kihagyást követően visszatért a fedett pályán 400 méteren négyszeres magyar bajnok Molnár Janka, aki ugyancsak biztató eredményt ért el, 53.88 másodperccel nyert, 88 századmásodperccel maradt el az egyéni csúcsától.

„Tavaly június óta nem versenyeztem, a római Európa-bajnokságra ugyan elutaztam, de már nem tudtam rajthoz állni. Talpi bőnye-gyulladással bajlódtam, amire sajnos az egész nyaram ráment. Lassan és nehezen ment a felépülés, szobabicikliztem, úsztam, kondiztam, futni viszont három és fél hónapig alig tudtam. A fájdalom még vissza-visszatér, de a kezelésekkel és a gyógytornával már kordában tudom tartani. A szombati időeredményemnek nagyon örültem, tényleg biztató. Persze volt bennem egyfajta izgalom, hiszen fél éve nem álltam rajtgéphez, és azt is éreztem, hogy ennyi kihagyás után nem ugyanúgy megy a futás, ám épp ezért vagyok elégedett a végeredménnyel. Tavaly edzőt váltottam, Karlik Pállal dolgozom együtt, szerencsére jól megy a közös munka, szuper minden, bizakodó vagyok. Természetesen a gátat nem felejtem el, marad a programban, ugyanakkor ráfekszünk a síkfutásra” – mondta Molnár Janka a Nemzeti Sportnak.

Megsüvegelendő időket értek el férfi 60 méteres síkfutásban is, a győztes Illovszky Dominik (6.67) és a második helyen záró, az elmúlt években makacs sérüléssel bajlódó Pap Márk (6.78) teljesítménye egyaránt figyelemre méltó. Ahogy Derdák Sára 3000 méteres szereplése is, 9:20.45 perces eredménye nemcsak az aranyéremre, hanem az U18-as országos rekord megdöntésére is elegendő volt – klubtársa, Varga Gréta öt esztendővel ezelőtt felállított 9:24.99-es csúcsát adta át a múltnak

Fedett pályás Európa-bajnoki bronz­érmes hétpróbázónk, Krizsán Xénia is elkezdte az idényt, a Budapest-bajnokságon 60 méter gáton szerepelt, 8.60-nal a második helyen végzett Répási Petra (8.36) mögött. Krizsán korábban azt nyilatkozta, az idei, tokiói világbajnokságot mindenképpen szeretné megcélozni, hogy javítson a 2021-es nyári játékokon elért 13. helyezésén.

A férfi súlylökőknél megszületett az idény első 18 méter feletti eredménye Fekete István 18.04-es kísérletének köszönhetően, a két legjobb gátfutó pedig Szeles Bálint és Eszes Dániel volt, a 7.83-as és a 7.85-ös idő egyaránt idei legjobbjuk 60 gáton.